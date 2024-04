"Una mala decisión": el SMN reincorporó al meteorólogo que había sido despedido tras 21 años de trabajo

La semana pasada, las redes sociales se llenaron de imágenes de Lucas Berengua, un trabajador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que era despedido con aplausos y vítores por sus compañeros, luego de que no le renovaran el contrato laboral tras 21 años trabajando allí.

Ahora, el meteorólogo recibió una notificación del Ministerio de Defensa en el que le comunicaban que había sido reincorporado.

“Me llamaron, me indicaron que se enteraron de mi despido y que se revertía la situación. Dijeron que no había razón para que me hubiesen desvinculado de esa forma”, explicó.

“Me dieron a entender que se había tratado de una mala decisión y que me presentara como normalmente lo hacía”, agregó.

De esta forma, Berengua se reincorporó a su trabajo en las mismas condiciones laborales en las que se encontraba anteriormente, bajo el Artículo 9º del régimen de contrataciones de personal por 3 meses. “Fue un regreso con el mismo nivel de amor, compañerismo y acompañamiento que la salida”, consideró.

“Es con lo que me quedo; son momentos emocionales complicados por todo lo que implicó y el daño que se hizo”, manifestó.

La noticia de la reincorporación fue confirmada por el mismo meteorólogo a través de sus redes sociales, en donde aclaró que -tras “una serie de eventos”- se había renovado su contrato y dispuesto su reincorporación al SMN.

“Se trató de trámites y gestiones realizadas a través de la Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN) con las autoridades del ministerio de Defensa”, aclaró.

Además, y según explicó, fue notificado en primer lugar por las autoridades del Ministerio de Defensa, que fueron los que tomaron la decisión y, posteriormente, por Alejandro de la Torre, director del organismo nacional.

Según pudo saber este medio, desde la cartera dirigida por Luis Petri alegan que la situación se trató de un “malentendido” por el que rápidamente se pusieron en contacto. “Hubo unas faltas por problemas de salud que se comunicaron tarde y eso provocó la confusión”, agregaron fuentes del Ministerio.

El recorte de personal en el organismo nacional se había dado en el marco del ajuste que dispuso Javier Milei para los empleados estatales, que establecía una reducción del 15% en todos los ministerios, entre ellos el de Defensa, del cual depende el SMN.

El mismo Presidente había anunciado que todas las contrataciones que vencían el pasado 31 de marzo habían sido “puestas en revisión”, y la cartera confirmó que se rescindieron 73 contratos de empleados del servicio meteorológico en todo el país, de los cuales 19 forman parte de un retiro voluntario, por lo que sólo 54 implicarían una desvinculación forzada.

“Yo no era un ñoqui. No me vengan con ese verso porque hasta ayer mismo a la mañana era el vocero del organismo. Tiene que ser un error, es indescriptible lo que se siente”, había enfatizado Berengua en su momento. /La Nación