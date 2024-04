Caso Nahuel Vilte: Para la familia la condena contra los acusados tiene sabor a poco

Tras el fallo que condenó a Rafael Falcon Barreto por el delito de homicidio agravado de Nahuel Vilte en 2021 en el parque San Martín, la familia de la víctima dialogó con el Once TV mostrando su desacuerdo del fallo por parte de la justicia que se dio a conocer ayer por la tarde.

Federico, padre de Nahuel manifestó que cree que todo estuvo armado y se mostró en desacuerdo con el fallo judicial: “No estamos de acuerdo con lo que se llevó a cabo en el juicio, no estamos de acuerdo con la condena, para mi estuvo todo arreglado porque la defensa presentó muchas cosas y la fiscalía y el juez aceptaron todo lo que decían, la palabra justicia le queda grande a estas personas porque hubo más injusticia que justicia, esta vez gano la mentira”.

Por otra parte, desde su punto de vista el acusado merecía perpetua por la violencia del caso: “La violencia del caso, por como lo matan a Nahuel mínimo era una perpetua, el querellante pidió 17 años ´para el matrimonio, el defensor pidió un año y medio porque no eran participe porque no había audio no había cuchillo”.

La madre de Nahuel, Virginia también dio su apreciación y se mostró en desacuerdo de como actuó la justicia con respecto al homicidio de su hijo: “Presentamos pruebas, videos y no fueron suficiente para el señor fiscal y para el señor juez, yo soy la víctima, el asesino, los autores y los que comenzaron todo el problema están sueltos”.