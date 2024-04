Milei: "hice el ajuste más grande de la humanidad" y "la educación pública es una picadora de carne"

Javier Milei tomó parte en Paraguay de la presentación del libro 10 lecciones para salir de la trampa populista, escrito por Eduardo Feinmann, conductor de LN+, a través de Internet. El líder libertario afirmó durante un debate en un panel en el que también participaron su compañero paraguayo, Santiago Peña, y el periodista Jorge Torres, que realizó el acuerdo "más significativo para la humanidad". Incluso instó a los empresarios a invertir, afirmando que Argentina es "un escenario empresarial excepcional para ingresar y obtener una gran cantidad de dinero".

En la entrevista realizada en el Sheraton de Asunción y transmitida por la televisión paraguaya, el Presidente no solo respaldó sus planes económicos, sino que también enfatizó el concepto de "batalla cultural" y afirmó que la educación pública es "una trampa" para los estudiantes debido a que les enseñan socialismo en la escuela.

Milei afirmó que Argentina está en el punto de mil puntos de riesgo país y que, una vez que termine con los pasivos del Banco Central, podrá abrir el cepo y lograr una recuperación económica "fuerte". Además, destacó que los sectores agropecuario, del petróleo y el gas están experimentando un aumento significativo en medio de la recesión.

Siguiendo esta línea -y emulando al exmandatario estadounidense Donald Trump- dijo estar “fuertemente comprometido” con la idea de “hacer grande nuevamente a la Argentina” y contó al auditorio lleno de empresarios -que antes habían escuchado también al expresidente español Mariano Rajoy- su derrotero con el DNU 70 y la ley ómnibus, que todavía no logró aprobar. “No me voy a prestar a hacer gatopardismo y a estar engañando a la gente. A cada paso que damos, encontramos casos de corrupción y cosas aberrantes. La verdad que nuestro objetivo es ir a niveles de libertad económica como el país más libre del mundo, como Irlanda, ese es nuestro norte”, insistió.

Además, enfatizó sobre la impronta que le puso a sus primeros días de gobierno y sobre el recorte de las cuentas públicas que encaró con su administración. “Una de las cosas que yo proponía en campaña y decían que no se podía hacer, estoy demostrando que sí se puede. He mandado el programa de reformas más grande de la historia de la humanidad, con tres ejes centrales: le devuelve libertad a la gente, promueve instituciones más pro-mercado, y va contra el robo de la política. El problema es que los políticos ladrones no quieren ceder sus privilegios en favor de las cosas que hacen bien a la gente”, sostuvo primero, en relación con el megadecreto y la ley bases, que ahora achica su ministro Guillermo Francos, para buscar reingresarla al Congreso.

Y fue ahí que reclacó: “Estoy haciendo el ajuste más grande de la historia de la humanidad, documentado por el staff del FMI [por el Fondo Monetario Internacional]. Y no solo eso, sino que además he enviado un conjunto de reformas que la política está bloqueando”.

Asimismo, remarcó que la inflación para marzo dará “en torno al 10%”, mientras que la núcleo -es decir, sin el componente estacional- ya se ubica en un dígito. /La Nación