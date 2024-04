Cansados de inseguridad: Hicieron un boquete en la pared de su casa para robarle

Ayer por la tarde, en el barrio Costa Azul, vecinos denunciaron un llamativo suceso. Escucharon ruido de golpes en la pared que venían de un terreno baldío donde solo hay una vivienda de un hombre que no se encontraba en el lugar.

"Inmediatamente nos comunicamos con el propietario, pero nuevamente no encontró a los delincuentes y se dio con un boquete en la pared por donde llevaron un ventilador y dos aparatos de audio", comentó un testigo del incidente.

Según publicó ElSalteñoalDía, el propietario sorprendido y triste expresó: "Ya es la quinta vez que me roban. Uno quiere progresar, pero construyo de a poco. No puedo dejar de trabajar para cuidar. No se puede vivir así".

Los residentes del barrio también levantaron voz frente a la inseguridad que sufre la zona. "Diariamente hay robos, pero la policía no hace nada. Saben quiénes son y de dónde vienen pero siguen robando. Necesitamos más seguridad, por eso pagamos impuestos", reclamó una vecina que también sufrió un robo.

Además de la preocupación por la seguridad, los residentes también reclaman por la presencia de terrenos baldíos y la falta de patrullaje en la zona. En este contexto, el propietario afectado añadió que, debido a los constantes robos, está considerando la posibilidad de vender su propiedad y mudarse del barrio en busca de un lugar más seguro.