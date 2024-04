¡Alerta! Denuncian que en Telegram suben fotos íntimas de jóvenes salteñas

Un caso aberrante y preocupante surge por estas horas en Salta, luego de que una joven denunciara que en un grupo donde interactúan 12 mil varones, a través de la red social Telegram, difunden fotos y videos de mujeres sin consentimiento en distintas situaciones que van desde un acto sexual hasta el hecho de ir caminando por una calle de lo que sería Salta.

El grupo según denuncia la joven, se llama "Realeza Salteña" y prefirió identificarse como Jimena para no ser identificada por esta gente ya que teme recibir amenazas.

La denunciante relató a Con Criterio como fue que llegó a este grupo. “Mi novio se enteró por un amigo que en este grupo de Telegram estaban preguntando si había fotos o videos íntimos míos. Me avisó preocupado y me dijo que me fije quién podría estar compartiendo mis cosas porque obviamente era alguien que tenía una obsesión conmigo. Ahí me invadió un poco el pánico y le pedí el link para ver qué foto me habían sacado”.

Asegura que la mayoría de las fotos que vio son de nuestra ciudad. “Entré y encontré capturas de los perfiles en redes sociales de muchísimas chicas, fotos en gimnasios, de mujeres desnudas o perseguidas caminando por la calle, fotos de niñas, de adolescentes que son grabadas en la calle camino al colegio, videos de personas teniendo relaciones sexuales. La mayoría son de Salta Capital”.

Jimena asegura que su situación es mínima en comparación con la de otras mujeres: “Me quedé en el grupo para ver si subían algo mío. Con el tiempo empezaron a subir videos donde hombres aseguran haber emborrachado o drogado a menores de edad, ellos mismos las tratan de "pendejas" de 14 o 16 años que son grabadas cuando están inconscientes”, describió.

Finalmente, Jimena pide que se investigue esta situación que se puso fuera de control y que las autoridades tomen medidas para detener esta actividad.