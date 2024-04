Travel Rock: "Lo que no está en el contrato no lo pueden inventar después"

Días atrás padres de estudiantes de distintos colegios secundarios hicieron público el aumento que la empresa Travel Rock, la cual quería sumarle dos adicionales al monto total del viaje de egresados.

Los tutores manifestaron su malestar por el cobro de dos adicionales, uno de los cuales se tiene seguridad que estaba incluido dentro del monto total del viaje.

Ante esto, consultamos al abogado especialista en Responsabilidad Civil y D° del Consumidor, Daniel Paganetti, quien comentó que no es algo sorpresivo ni nuevo, ya que todos los años las empresas lo hacen, sobre todo en esta época de crisis económica, ya que los costos subieron para las empresas, pero que es necesario un análisis del contrato para ver lo que se encontraba previsto en el mismo.

Aclaró que los consumidores, tienen derecho a que no se altere el contrato sobre todo cuando la empresa abusa de su posición dominante de solicitar dinero a los padres, montos que muchas veces no se justifican o no están bien fundamentados.

Con respecto a la tasa aeroportuaria, denunciaron que se piden cifras exorbitantes no comparables con las del Aeropuerto de San Carlos de Bariloche o Líneas Aéreas, a lo que Paganetti respondió que lo primero es ver a quien corresponde el pago de la misma y si estaba incluida o no en el documento contractual.

“Lo que no está informado en el contrato no se puede pretender cobrar a la gente”.

Sobre el cobro del seguro por rotura de ropa y/o equipamiento para nieve que estaba previsto, comentó el abogado que el contrato de esquí tiene la cobertura de ropa, botas, pantalón, campera, casco: “todo eso está dentro del paquete que te venden, el seguro también”, además que no se puede trasladar ese costo porque esta dentro del servicio contratado.

“Si no está en el contrato no lo pueden inventar después, menos en perjuicio de una de las partes”.

“Yo dudo de esos adicionales, ya lo he visto” acotó el letrado, fundando su opinión que al momento de brindar los servicios, la empresa queda en “rojo” por la inflación y contexto económico: “salen haciendo estas cosas, por lo general terminan siendo nulas”.

Recomendó a los padres mantenerse unidos y denunciar la situación en la Secretaría de Defensa del Consumidor, la cual tiene la facultad de analizar el contrato y declarar alguna clausula como abusiva.