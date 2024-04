Niño atrapado en un secarropas: "Cuando lo sacaron estaba feliz, no le pasó nada"

Hecho que sorprendió a muchos fue el ocurrido en la noche de este miércoles en B° 17 de Octubre, cuando policías y bomberos fueron a una vivienda a rescatar a un pequeño de 2 años, quien había quedado atrapado dentro de un secarropas.

Tras el susto que vivió, Daiana, la mamá de este chico que se llama Alan, estuvo conversando con El Once TV donde comentó los pormenores de un momento que calificó como “desagradable” ante lo vivido, pero que ahora lo recuerdan con cierta gracia ante la anécdota que concluyó bien.

“Fue un momento desagradable, fuerte, no sabíamos cómo reaccionar o qué hacer”, rememoró agregando que fueron segundos entre los que ella estaba sacando la ropa, la colgaba y su hijito se metió en el electrodoméstico. “Me di cuenta porque lloraba, pensé que se había trabado su pancita solamente pero no lo podíamos sacar, el gritaba que le dolía, ahí vimos que estaba en cuclillas adentro”, agregó.

“Él lloraba porque estaba doblado dentro del tambor”

Con sus familiares se pusieron a desarmar el aparato para retirar al chico, pero ya cuando lo desmontaron se toparon con el menor dentro del tambor. Fue cuando llegó un policía de la Comisaría 103 quien requirió la ayuda de bomberos voluntarios de Barrio Castañares quienes, con una pinza, cortaron el artefacto.

“Cuando lo sacaron estaba feliz de la vida, lo revisaron y estaba en perfectas condiciones, se reía y a las 2 de la mañana se fue a dormir, no le pasó nada, solo hematomas leves”, rescató la mamá para concluir.

“Él es muy travieso, nunca pensé que se iba a meter al secarropas, ya sé que no lo tengo que dejar cerca”