Vino de Río Gallegos y duerme en la calle hace 4 años, necesita trabajar

A diario vemos o cruzamos en nuestro andar gente que vive en situación de calle y las temperaturas empiezan a descender y ahí surgen las historias más duras, entre tantísimas de ellas, está la de Jesús, un joven de Santa Cruz, quien llegó a Salta hace 4 años con una pareja que culminó y así, sin conocer a nadie, terminó en la calle, de donde sueña poder salir.

Jesús contó sobre su dolorosa situación. "Tengo 24 años, soy joven todavía, quiero salir adelante. No es tarde. No tengo nada, esto es lo único . No tengo colchas, nada de abrigo, esto es prestado, como mucha gente que anda aquí. Yo sé hacer todo lo que sea de campo".

Pidió a la gente colaboración. "Si alguno tiene un rinconcito, una tierra tirada y se le ablanda el corazón".

Para quienes quieran tenderle una mano a Jesús, permanece en Alvarado y Córdoba, justo en la esquina.

"Yo me quiero quedar en Salta trabajando, me gusta y me quiero quedar acá" concluyó por Multivisión.