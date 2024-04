Docente denuncia persecución de un padre en Güemes "por no haber puesto un 10"

Liliana, es un docente de la localidad de General Güemes quien se desempeñaba hasta fines del año 2023 en la Institución educativa Monseñor J. Tavella pero por la persecución y denuncias del padre de una alumna, fue corrida de su puesto y llevada a otra institución.

Encadenada en las puertas del Ministerio de Educación, en calle Caseros de nuestra Ciudad, durante el día jueves pidió justicia e intervención de las autoridades.

La mujer contó, entre lágrimas. "No la estoy pasando bien, yo tomé esta decisión porque hace tres años que tengo una persecución en mi escuela por no ponerle un 10 diez en la libreta a una niña el padre no me dejó en paz. Desde el año 2021 me hostiga, me persigue, denuncias en todos lados hasta que me hizo una denuncia civil y cuando fuimos a mediación, la abogada me salió a decir que los padres pedían 1 millón de pesos ¿cómo puedo dar un 1 millón? si no soy culpable de nada".

La mujer detalló que la acusación tiene que ver con que "Al no ponerle el 10 provoqué en la niña un trastorno psicológico, esa fue la causa por la que me hacía denuncias en todos lados. El objetivo de él es que le pague lo que me pedía y yo no le puedo pagar, el que dictamina el daño que yo hice y cuanto debo pagar, es un Juez no es padre, eso se llama soborno y de ahí me denunció en todos lados, el objetivo era sacarme de la escuela y lo logró, el 8 de noviembre por disposición que hizo el señor Correa, director General de EGB me sacaron de la escuela, me sacaron el 8 diciembre".

Asegura que tras este episodio en la escuela para sacarla hubo una resolución que salio el 1° de Diciembre, que la absolvió pero faltó la firma del entonces Ministro de Educación y la trasladaron de un sistema de Jornada Extendida a una de Jornada simple.

"Esto me afectó psicológicamente y económicamente. Faltaba un mes para que terminen las clases. Yo me titularicé en Jornada extendida, es un Derecho Adquirido".

Por último dijo que permanecerá en su lucha hasta tener una solución, publicó Con Criterio Salta.