La educación salteña arremetió contra Milei: “¿Los docentes somos la casta?”

En medio de la incertidumbre causada por las medidas de ajuste que está tomando Nación para afrontar la crisis económica, en la docencia salteña siguen adelante con las negociaciones salariales, esperando el inicio de las clases, pero a la espera de novedades sobre el incentivo docente, criticando inclusive al presidente Javier Milei por atacar directamente al bolsillo de los educadores.

Así lo enfatizó el profesor Fernando Mazzone, secretario general de ADP quien estuvo dialogando con CNN Salta -94.7 MHZ- donde primeramente anticipó que será este viernes a las 15:30 horas cuando vuelva a reunirse la mesa paritaria para exponer posiciones tras el ofrecimiento del 24% por Provincia, no queriendo que el debate se extienda mucho en el tiempo.

Ya sobre el impacto de las medidas de Nación, enfatizó que “no se transfirió el dinero del incentivo docente, de la conectividad, de la quinta hora, de la copa de leche, de infraestructura, una serie de dinero que estaba enmarcado en algunas leyes”, comentó agregando: “Después de 26 años, es la primera vez que el docente no tiene parte de su salario en su bolsillo, entonces ¿los docentes somos la casta? El presidente nos quitó plata que no es del Gobierno de Salta”.

“Por decisión del presidente, de quitarle fondos a las provincias, le quita a los docentes”

Mazzone también se permitió críticas al vocero presidencial, Manuel Adorni, quien demandó a las provincias pagar este fondo. “Debería leer un poco, si ellos vieran el presupuesto 2023, donde está contemplado el incentivo y los fondos a recortar, pero lo prorrogan, entonces el incentivo está prorrogado”, le recriminó.

No obstante el gremialista dijo que, en medio de la incertidumbre, también hay dudas como ser el dinero para la quinta hora, que se empezó a implementar el año pasado. “Corre riesgo la hora extra, había un convenio donde Nación se hacía cargo del 80%, el martes Nación dijo que seguiría pagando, pero hasta que no esté seguro con la firma del presidente, no podemos decir que se va a girar”, aseveró.

“El presidente dijo que el ajuste iba a hacerlo a la casta, pero hoy el docente va al cajero y no tiene el incentivo, es un ataque directo”