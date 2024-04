Tenía retraso madurativo y su cuñado le quitó la casa, murió de depresión

Jesús no logró torcer el brazo de la justicia, a la cual su cuñado engañó y se quedó con la vivienda, dejándolo en la calle. Tiempo atrás el caso salió a la luz cuando Jesús, quien padecía retraso madurativo, perdió lo único que tenía, desalojado fue cayendo en depresión hasta que finalmente falleció.

En aquel momento se conoció que bajo engaños, iniciados cuando su hermana estaba en vida, su cuñado le quitó la vivienda que compartió con sus padres, ya fallecidos, también.

Todo comenzó cuando la hermana de Jesús, ya fallecida, durante el velorio de su madre robó la escritura de la vivienda en V° Luja al fallecer la mujer, su esposo comenzó una lucha legal por quedarse con la vivienda y lo logró.

"No sé que hacer, no tengo donde ir no puedo trabajar, tengo muchos problemas con la salud. Mi cuñado que se llama Augusto Enrique Ramírez. La quieren vender, ellos tienen su casa. Yo no tengo trabajo, no cobro nada, nací aquí y me crié aquí, tengo toda la gente que me apoya, pero no tenía para pagar un abogado" decía tiempo atrás Jesús, pidiendo asistencia.

Sin Justicia, Jesús falleció "deprimido"

Samuel, un vecino del damnificado explicó la gravedad de la situación. "A él le llega la orden de desalojo, un resumen con todo lo que había sido el juicio. Me involucro, voy veo, trato de hablar con la jueza no me dieron lugar, yo para hacerla conocer, porque para la justicia, él estaba haciendo 'desobediencia judicial' al no presentarse, él no entendía que era una carta documento, no entendía las citaciones, él no comprendía esas cosas. Quise hablar con la jueza para hacerle entender, saber que es una persona discapacitada, con retraso madurativo".

El joven contó que Jesús si bien vivía en situación de calle, la vivienda de sus padres era "su refugio" su casa "Si bien la casa no tenia servicios, era un refugio para él. Acá comía con el carnicero, con mis viejos, con el vecino, con el de la esquina" lamentó.

Aseguran que Jesús con toda esta situación entró en depresión, lo internaron y finalmente falleció. En el barrio que lo vio nacer y crecer, la noche del jueves lo despidieron con mucho cariño, publicó El 10 TV.