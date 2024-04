La crisis en la salud: Cae hasta 30% la demanda en consultorios médicos salteños

En medio del delicado contexto que atraviesa el país, el impacto de las medidas de ajuste, como también los incrementos en los costos, la salud también está sintiendo la crisis: es que hay hasta un 30% de caída en la demanda de los salteños en los consultorios médicos.

Así lo indicó María Cristina Sánchez Wilde, presidenta del Círculo Médico de Salta quien mencionó que, pese a no tener datos exactos, las estimaciones calculan ese porcentaje, respaldado por los consultorios que están más vacíos que meses atrás, y con los profesionales pensando en cómo actuar al respecto.

“No hay un registro, pero sabemos que hay una caída de entre el 20% y el 30% de las prestaciones”, dijo en declaraciones que replicó Radio Nacional Salta, agregando que “si van a un consultorio que estaba lleno, ahora van a encontrar fácilmente turnos, van a acceder a consultas más fácilmente que en diciembre”, comparó.

Esto de no tener un dato exacto, argumentó que igualmente se debe a que muchos médicos “están aguantando, están viendo a ver qué pasa” respecto al presente, reconociendo que hay una presión sobre la entidad para cortar servicios.

“Tenemos una obligación a nuestros socios pero no podemos dejar de ver que vivimos en una comunidad, no podemos desamparar a nuestros pacientes, no tenemos que ver solo son personas que pagan una obra social, sino que son personas con necesidades y con dolores”, puntualizó las aristas.

“Debemos ser cautelosos en medidas a tomar, si redundan en beneficios o no”