Denuncian ola de robos en la zona del barrio Autódromo: la policía no da respuesta

Una vecina del Loteo Velate, al frente del barrio Autódromo, denuncia ola de robos por la zona. Cecilia, quien habló con El10Tv, contó que la semana pasada forzaron el portón de su casa para robarles la moto y que hubo poca respuesta y predisposición por parte de la policía ya que demoraron en tomarle la denuncia: "Me cansé de dar vuelta con la denuncia. Usted va a la comisaría, ve están sentados y dicen que no hay novedades. O sino no hay personal y cuando los hay no están autorizados a brindar información".

Cansada del silencio de la policía del barrio Autódromo, Cecilia decidió ir personalmente a la Brigada Policial de Scalabrini Ortíz donde allí le dijeron que no tenían conocimiento de la denuncia hecha contra el delincuente que le sustrajo la moto. Por ello acusa que "la polícia de Autódromo no hace nada" y por eso los malvivientes "los toman de punto".

También comentó que en el día de ayer, en los grupos de las redes sociales denunciaron el robo de tres motos entre las 14 y 18hs. Además aclaró que en loteo viven solos varios adultos mayores y ahí es donde los delincuentes aprovechan para robar: "Somos gente que está totalmente olvidada. Nadie viene, se acerca a ver que necesitamos" denunció la vecina.

Ante tanta impotencia y la no respuesta de la policía, puso en mesa lo sucedido con el abuelo en Villa Lavalle: "Estan esperando que empecemos todos a tomar las mismas medidas que tomó el abuelo en Villa Lavalle" se expresó.