Vecinos de B° Autódromo demandaron más personal para su centro de salud

Vecinos de barrio Autódromo, ubicado en la zona este de la ciudad de Salta, se concentraron en las afueras del Centro de Salud 42 perteneciente a dicha barriada, requiriendo a las autoridades más personal profesional, para que puedan ser atendidos y no tener que arrimarse desde la madrugada para conseguir turnos.

“No hay ambulancia, odontología cero, faltan médicos”, aseveró una vecina en diálogo con el medio PorSalta donde indicó que entre los residentes del barrio “decidimos convocarnos porque merecemos respeto, hay mucha gente mayor, niños, que estamos desde las 5 de la mañana para que nos atiendan”.

Por su parte, una joven madre se mostraba agradecida por el esfuerzo que hacía una pediatra para atender a su pequeña, pero “me sumo al reclamo, en odontología nunca se puede conseguir turno, las veces que tuve que conseguir uno vine a las 4:00”, afirmó.

Otro de los vecinos contaba que, al no conseguir atención en este centro de salud, se trasladan al de El Manjón donde ahí sí hay una ambulancia “pero tampoco tienen un médico”. A esto sumó que, cuando los profesionales de la salita se enferman no hay otros que los reemplacen o cubran la demanda. “Tienen derecho a enfermarse pero debe haber otro médico, se enferman y no aparecen otros médicos”, subrayó.

Por su parte la doctora Clarisa Solá Torino, a cargo del centro de salud, dialogó con el medio El 10 TV reconociendo el reclamo de los vecinos, la falta de personal, indicando que ya se hicieron los pedidos pertinentes a las autoridades sobre esta carencia que no escapa a la realidad de la carencia de médicos.

“Es una verdad el reclamo, hay una faltante de recurso humano, es básicamente la situación sanitaria de la provincia, ya se realizaron los pedidos por las vías jerárquicas para contar con más cobertura y que no se vea afectada la atención”, dijo la doctora agregando que con el aumento de la población en el barrio, también creció la demanda. “Es válido el reclamo, hablaremos con los vecinos y con la autoridades pidiendo el recurso humano”, manifestó.