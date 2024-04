Apareció un escandaloso video de Morena Rial y Loly Antoniale en la fiesta de 15 de la mediática hija de Jorge

Diez años después, se viralizó un video de la fiesta de 15 de Morena Rial que dio que hablar en las redes sociales. Se trata del fragmento de una entrevista hecha por el periodista Pampito, donde también participa Loly Antoniale, que en aquel entonces estaba en pareja con Jorge Rial.

En la grabación, ambas -que se querían como madre e hija- explicaron que había muchos invitados y gente linda. Sin embargo, el joven que ahora se desempeña como panelista de Intrusos (América) quiso saber cómo estaba la cordobesa, que se puso al hombro el evento desde el primer momento. “Estoy muy emocionada de compartir este momento tan maravilloso en la vida de ellos”, contestó, pero antes de emitir bocado la mediática puso cara de enfado y se retiró de la nota.

Este detalle desató una ola de críticas una década después. Varios usuarios remarcaron que la hija del conductor de Argenzuela (Radio 10) tiene un carácter terrible y es “mal llevada”.

Morena Rial en sus 15, junto a Loly Antoniale y Jorge Rial.

“Un ninguneo”, “Recuerdo que Loly se puso un vestido mucho más sofisticado y llamativo que la quinceañera, encima de color claro. Estuvo muy mal no se debe nunca opacar a la homenajeada”, “La madrastra quiso robarle el protagonismo”, fueron algunos de comentarios que se leyeron.



A Morena Rial se le escapó el verdadero motivo por el que su papá decidió dejar a Loly Antoniale

La separación de Jorge Rial y Loly Antoniale sigue dando que hablar luego de ocho años. Ahora fue Morena Rial la que volvió a instalar el tema en los programas de TV. En un acto de sincericidio sobre la pésima relación que mantiene con su papá, contó el verdadero motivo del final del romance con la modelo y sorprendió a todos.

En LAM (América), la mediática señaló que la pareja se rompió porque su hermana, Rocío Rial, se llevaba pésimo con la cordobesa, y llegó un punto en el que el periodista ya no lo soportó. “Mi hermana es más viva. No lo confronta a mi papá, le endulza el oído”, expuso sobre el vínculo de padre e hija, que es muy diferente al que ella tiene con el conductor.

Loly Antoniale y Jorge Rial se separaron en medio de un escándalo.

Mariana Antoniale no la pasó nada bien luego de romper con el ex Intrusos, y después de algunos meses decidió mudarse a Miami para empezar de cero. Desde allí sigue todas las novedades del popular clan, y no dudó en ponerse en contacto con Morena cuando se enteró del infarto que había sufrido Jorge en Colombia, el año pasado. “Yo creo que en el fondo se siguen queriendo”, deslizó. /TN

MIRA EL VIDEO: