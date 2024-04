Descacharrado, desmalezado y separación de residuos: “el gran desafío es la educación ambiental”

Si bien los salteños empezaron a tomar mayor conciencia sobre el cuidado de ambientes del hogar y espacios públicos por el dengue, la educación ambiental todavía es uno de los mayores desafíos que tienen la ciudad.

“Hacemos lo que tenemos que hacer que es limpiar la ciudad” dijo Martin Miranda, secretario de Medio Ambiente municipal, si bien levantan microbasurales y realizan operativos de limpieza, también continúan con las campañas para evitar el desecho de basura en espacios que no corresponden.

“El gran desafío es la educación ambiental”.

Muchos de los microbasurales que se generan por el desecho de basura, escombros o neumáticos en lugares públicos y no en contenedores, son producto de una dinámica particular, mencionó el funcionario, donde se traslada basura a un barrio distinto al de procedencia: “más lejos, menos me ven”.

Uno de los motivos de esta práctica se relaciona con la recolección en el hogar, ya que no se trata solo del retiro de residuo domiciliario, sino también de neumáticos o escombros que estén dispuestos en caja o apilados, de forma que los operarios puedan retirarlos.

Una de las estrategias que se aplica en la ciudad es la separación de residuos en origen, donde se diferenciaba entre residuos secos y residuos húmedos, lo cual fue bajando en adeptos hasta llegar a un 3%, por lo que se implementarían un beneficio impositivo para volver a incentivar a los ciudadanos.

Otra de las acciones del municipio que empezó a tomar mayor fuerza es el desmalezado de terrenos baldíos, que se produce luego del incumplimiento de la segunda intimación al propietario y procediendo a la limpieza del lugar a costo del dueño, sumando la multa correspondiente.

En época de dengue, explicó que el descacharrado es una de las acciones auxiliares para combatirlo, pero aclaró que la limpieza de recipientes pequeños con agua estancada dentro del hogar es apremiante al ser reservorio de mosquitos.

“El descacharrado es el verdadero aporte para dar lucha contra el dengue”.

Neumatón

Los neumáticos desechados en canales pasaban a formar parte del paisaje de la ciudad, lo cual se busca combatir con Neumatón, el programa de recolección de NFU (Neumáticos Fuera de Uso), que lleva acumulado hasta el momento más de 100 toneladas, sacándolos de los espacios públicos donde acumulaban agua y se convertían en fuente de insectos. La próxima convocatoria tendrá lugar el 2 de mayo en zona norte.

Limpiando la visual de la ciudad

El despeje de cables en desuso que tiene lugar los martes cada 15 días, continúa en las calles capitalinas, en esta oportunidad abarcará el cuadrante desde calle Bolívar hacia el oeste y Bicentenario hacia este, tomando también calle San Martin hasta Belgrano.