Conocé la historia de vida de los hermanitos que viajarán al Mundial, un diagnóstico no los frenó

Conocer esta historia de superación en medio de un diagnóstico que no parecía alentador para Máximo y Amadeo, de tan solo 9 años de edad nos motiva a mirar siempre adelante. El domingo los hermanitos viajarán hacia Perú para el Mundial Escolar de Ajedrez .

Cuenta su mamá que todo inició en una fugaz pasada por un centro comercial de Salta ya que ellos viven en Campo Santo.

"La verdad que yo empecé, lo contacté a Benito porque estebamos en el Shopping y vio a un hombre grande jugando ajedrez y me fui, me olvidé y al otro día me acordé. Empecé a buscar algo callejero, no conseguí y di con la Federación y ahí fue que Benito me dijo que estos chicos no están para la Escuela, hay que preparlos para el Torneo".

Fernanda emocionada, pero feliz por los logros de sus hijos en tan poco tiempo y a pesar de tener un trastorno especifico del lenguaje, contó que desde que iniciaron con Ajedrez fueron mejorando en muchos aspectos. "Noté el avance escolar que hicieron. Les quitó mucho el miedo, tienen un trastorno específico del Lenguaje, no hablan de acuerdo a su edad pero se empezaron a desenvolver mejor en el Habla y la Escuela".

Orgullosa, la mamá, habló de las habilidades para los cálculos matemáticos de Máximo quien empezó con este "don" el año 2023, estando en tercer grado. "Le dije cuánto te lleva aprender las tablas, le dije cómo haces, y me dijo 'lo sumo' ese fue el inicio, me llamó la atención que ya sabía todas las tablas".

Continuó recordando que Máximo armaba sus propias tablas. "Después nos agarró a todos haciéndoles ejercicios, a los vecinos, amigos. Era todo el tiempo, después ya te pedía de 2 cifras, hasta en un cumpleaños. Ahora se relajó pero al principio era el Ajedrez a donde ibamos, ahora cuando veníamos me decía 'estoy aburrido' yo sé que quería el tablero".

Fernando pidió a través de InformateSalta que quienes puedan sigan colaborando ya que resta conseguir dinero para el Hospedaje en Perú. A quienes deseen ayudar pueden donar dinero al siguiente Alias: Fer.sol.ras