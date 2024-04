Le robaron la moto e intentaron estafarla: "$50 mil quiero"

El hecho ocurrió en Campo Quijano durante el fin de semana frente a la Comisaría, en pleno centro de la localidad. La propietaria, confiada, dejó el moto vehículo para ir a los festejo de las Promos 2025, al regresar a la media hora se da con que fue robada.

De inmediato, y estando prácticamente en las puertas de la Comisaría, radicó la denuncia policial pero no todo quedó ahí, al cabo de 20 minutos recibió una llamada telefónica donde un masculino la extorsionaba para devolverle la moto, le pedían $50.000.

Mirá el video del momento de la extorsión, del que afortunadamente la víctima hizo caso omiso.

Dos casos en una semana por los robos permanentes y el peligro de publicar en Redes

Tras los robos de motocicletas de esta semana en la zona centro del pueblo, las dos víctimas que radicaron la denuncia recibieron varios llamados del mismo sujeto pidiendo distintos montos de dinero a cambio de devolver los rodados.

"Esta es la primera llamada que me hace este chico pidiéndome esa cantidad, que luego me corta (respecto al video) Después que radicamos la denuncia a los 10 minutos me vuelve a llamar también de número privado otra persona mayor con la misma tonada, que me pedía $10 mil. Me dijo que él sabía que yo había hecho la denuncia porque tiene contacto con el comisario, y que necesitaba despejar la zona para poder hacer la entrega y que la moto estaba en un desarmadero", contó la vecina a LaLlaveDelPortal

"Me dijo que ellos se dedican a esto, a robar; yo le contesté que soy una trabajadora, no ando robando, y le digo 'Vos me estás cobrando algo que es mío'. Al final le pedí una foto de la moto y no me la pasaron así que corté. Recibí 7 llamadas más después de esa" concluyó.