Alcohol al volante: Cuando darse a la fuga o no dar al carnet agrava la situación

La problemática de la siniestralidad vial no da brazo a torcer en Salta, con la gravedad de aquellos conductores irresponsables que cometen accidentes y colisiones bajo los efectos del alcohol. Ejemplo de esta situación fue lo ocurrido este fin de semana sobre avenida Independencia cuando un sujeto ebrio embistió a un móvil del GOPAR y dejó a policías en grave estado.

Particularidad de este caso y que se viene repitiendo últimamente es la de aquellos infractores que intentan darse a la fuga evitando así los controles a sabiendas de haber consumido alcohol. Esta actitud no hace más que agravar la situación de aquel que comete la infracción y toma este tipo de actitud.

Así lo advirtió Justo Herrera, director del Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Salta, quien en diálogo con El Once TV, ahondó en la gravedad de la problemática del alcohol al volante. “Todos los fines de semana se hacen más operativos pero no disminuyen la cantidad de vehículos con conductores alcoholizados, sino que a mayor cantidad de controles, mayor cantidad de infracciones que constatamos”, aseveró.

A esto sumó que pese al incremento en los valores de las multas, la actitud de la gente no ha cambiado pues “no logramos concientizar sobre los peligros que genera manejar en estado de ebriedad”. Esto se denota en que “son muchísimas” las actas que llegan al Tribunal.

Con tal panorama, Herrera puntualizó en la gravedad que los infractores “muchas veces no tienen o no quieren entregar el carnet (de manejo), eso incrementa más la infracción, o una actitud que se ha visto en los últimos tiempos, la intención de fuga de los alcoholizados, eso agrava mucho más la infracción y las cosas que estuvieron pasando”, en referencia a los siniestros y accidentes de estas semanas.

“Pensamos que se iba a generar conciencia, con los daños, las personas lastimadas y las que murieron… pero no vemos que eso haya impactado en la gente”

Por último el funcionario municipal reiteró en que estos episodios no están cesando, en que siguen detectando casos de infractores al volante y que el trabajo multiplicado constata el escenario. “En este último tiempo se incrementó la atención al público, se triplicó la cantidad del trabajo, aquí vemos los resultados con gente que viene a dar cumplimiento a las sanciones que les son impuestas”, concluyó.