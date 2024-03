Buscan arrestar a los conductores que manejen ebrios

El diputado Germán Rallé se refirió a los múltiples siniestros viales que ocurren casi a diario en la Provincia de Salta y en los cuales el alcohol es un protagonista importante. “Hay que tener empatía por el otro, cuando uno sube al auto es como que uno está manejando un arma y el arma se dispara fácilmente si uno no es responsable”, dijo.

Aunque en la Provincia rige la Ley de Tolerancia Cero para los conductores que manejen bajo el efecto de bebidas alcohólicas, el legislador sostuvo que "no alcanza con la sanción dineraria" por lo que a través de FMAries manifestó que se tratará de modificar la legislación.

“Estuvimos reunidos con gente de la Asociación de Estrella Amarilla y estamos pensando seriamente en cambiar la ley del régimen de alcohol cero, porque vemos que no alcanza solamente la sanción dineraria, sino que creo que también conductor que se lo encuentra alcoholizado, por normas contravencionales, se le debería dar 24 o 48 horas de arresto de acuerdo al nivel alcohólico”.

Es que par Rallé, "la vergüenza social va a ser mucho más correctiva que el pago de la multa. Si es necesario vamos a hacer leyes más duras, y si la gente no aprende, seguiremos viendo tristemente lo que está pasando, la inseguridad vial todos los días, y cuando sale un hijo uno no sabe si se lo van a devolver invalidado o en una caja de madera".