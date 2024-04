"El túnel del terror": Los chicos no serán expulsados de la escuela

La semana pasada se dio a conocer un terrible suceso en la Escuela Villa Saavedra Jesús Reyes de Tartagal, que por los festejos de un nuevo aniversario, alumnos de primero y segundo año hicieron "el túnel del terror" donde torturaban a los chicos que ingresaban hasta desmayarlos o vomiten.

A raíz de esto, nos comunicamos con Milton Wayar, supervisor de escuelas secundarias, y contó que desde su lugar piden un informe de todo lo que sucedió a la directora, vicedirectores, preceptores y docentes que estuvieron presentes. "Una vez que nosotros tenemos toda la información, recién empezamos a leer y hacer el informe correspondiente" afirmó el supervisor. A partir de allí, se determinará que acciones reparadoras tomar.

También contó que es la primera vez que se ve algo asi y dijo que para estas ocasiones de aniversario hay tipos de festejemos autorizados que pueden hacer, como un acto o algo recreativo con los alumnos: "Este tipo de festejo no está autorizado por supervisión". Y con respecto a posibles sanciones a los directivos, aclaró que luego de recaudar toda la información lo determinará las autoridades superiores.

Por último, afirmó que los chicos causantes de "el túnel del terror" no serán expulsados de la institución: "Si los suspendemos o sacamos del sistema eso no es bueno para ellos. Tenemos que corregir eso y trabajar con los chicos, familia y docentes". Además remarcó que por resolución no está permitido y que deberán realizar acciones reparadoras para sacarlos adelante ya que si lo sacan del sistema "perjudican al chico y a la sociedad porque no sabemos que va hacer de su vida".