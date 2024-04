Día del Trabajador: ¿Hacés lo que te gusta?

El 1° de Mayo se celebra el Día Internacional del Trabajador y seguramente con tu entorno más cercano o compañeros estás organizando la manera de festejarlo.

Trabajos más livianos o más pesados, de oficina o no, cada quien busca su lugar en el mercado laboral, más aún en una situación económica preocupante para nuestro país y en este marco, quizás muchos se encuentran trabajando en oficios o lugares que no son los que más le gustan o no son los más óptimos en distintos aspectos.

CNN Salta-94.7 salió a la calle a preguntarle a la gente si trabajan de lo que les gusta y las respuestas fueron variadas.

"Trabajé de maestra especial, claro que me gusta" dijo una mujer jubilada y su pareja también lo reafirmó.

En tanto una vendedora de flores, aseguró que hace varios años trabaja de lo que le gusta "Hace 28 años vendo flores".

Otro joven, dijo que trabaja en una obra social y le gusta.

El último fue un remisero y dijo "Sí, trabajo de lo que me gusta".