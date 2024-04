Ley Bases: cómo votaron y qué dijeron los diputados salteños

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de Ley Bases, impulsado por la gestión de Javier Milei, con 142 votos positivos, 106 negativos y cinco abstenciones, tras un debate de casi 20 horas.

En el caso de los legisladores salteños, seis de los siete representantes respaldaron la iniciativa, mientras que solo Emiliano Estrada, del bloque Unión por la Patria, votó en contra.

Bloque LIbertad Avanza

Julio Moreno expresó su apoyo al proyecto, criticando a colegas que, según él, ahora proponen soluciones después de décadas de oportunidades perdidas. “Me resulta patético escuchar a varios colegas diputados que plantean cosas que no hicieron cuando fueron gobierno", dijo.

Emilia Orozco lamentó la falta de acciones concretas por parte de la oposición durante años de crisis en el país. "Los argentinos deben sentir vergüenza, porque hablan mucho y no dicen nada, los opositores tuvieron décadas para poner en práctica lo que hoy vomitan como si fuera verdad absoluta"

Carlos Zapata reconoció que el contenido actual del proyecto representa un paso en la dirección que el pueblo argentino eligió. "Es un buen camino para empezar a andar la transformación que ha votado el pueblo argentino”.

Bloque Innovación Federal

Por su parte, Pamela Calletti destacó la importancia de no tomar decisiones basadas en intereses políticos. "Nosotros no somos parte de este gobierno, pero no vamos a apoyar o negar una medida por el signo político de quien lo presente, no somos aplaudidores de un sector ni del otro".

Pablo Outes resaltó la necesidad de una concertación política para estabilizar y reencauzar al país, y abogó por una redefinición de los alcances del modelo de federalismo. "La concertación política argentina sigue siendo el paso necesario en la búsqueda de la estabilización".