Un argentino es el nuevo número uno del mundo en tenis

El tenis argentino vivió una jornada histórica en el Masters 1000 de Madrid: el argentino Horacio Zeballos y su compañero, el español Marcel Granollers, vencieron a Hugo Nys y Jan Zielinski por los cuartos de final y serán los número 1 del mundo del circuito de dobles ATP. Tras perder el primer set 4-6, se impusieron con un 6-2 y un electrizante 16-14 en el match tie break.

El jugador sudamericano de 38 años y el español llegaron a este torneo ubicados en el puesto 3 del conteo mundial, ambos con 7130 detrás del australiano Matthew Ebden (7990) y el indio Rohan Bopanna (7810), que habitualmente militan en el circuito como pareja. La derrota de esta dupla que dominaba los dos primeros lugares del mundo les abrió la puerta a la hazaña: con este pase a semifinales del Masters 1000 de Madrid, Zeballos y Granollers suman 7490 en el ranking en vivo de la ATP, por lo que a partir del próximo lunes estarán ubicados en lo más alto.

Fue verdaderamente un enfrentamiento para el infarto el que le ganaron al monegasco Nys (33 años, ubicado en el 19° del mundo) y el polaco Zielinski (27 años, 18°). Tras ceder el primer parcial ajustadamente con un quiebre en contra en el game definitorio, dieron una muestra de carácter en el siguiente para forzar el match tie break.

Ese tramo del duelo fue verdaderamente angustiante. Debían llegar a los diez puntos ganados con diferencia de dos, pero todo se extendió más de la cuenta a punto tal que este gran tie break duró media hora, casi lo mismo que los dos primeros sets disputados. Hasta llegar al 16-14, debieron levantar cuatro match points en contra y desperdiciaron dos bolas de partido antes de firmar la victoria.

Más allá de este éxito en el ranking, el camino para el argentino y el español continúa: disputarán la semifinal contra el uruguayo Ariel Behar (39°) y el checo Adam Pavlásek (40°). Del otro lado del cuadro, el finalista saldrá de vencedor del choque entre el dúo de Sebastian Korda y Jordan Thompson vs. el de Jamie Murray y Michael Venus.

Sólo tres argentinos estuvieron en el número 1 del ranking de tenis: Paola Suárez, Gisela Dulko (dobles ambas) y Gustavo Fernández (tenis adaptado con silla de ruedas). En esta selecta lista, no figura el nombre de Guillermo Vilas. Su sola mención genera una controversia inmediata porque se realizó un pedido de revisión años atrás para que le otorguen ese rótulo en dos períodos: a fines de 1975 y a principios de 1976. Esta solicitud se dio después de que el periodista e historiador de tenis, Eduardo Puppo, haya encontrado discordancias en las estadísticas. En mayo de 2015, el británico Chris Kermode, titular de la ATP, rechazó la solicitud y argumentó en diálogo con The New York Times que “es imposible reescribir la historia”.

Es una obviedad decir que el nacido en Mar del Plata hace 39 años tendrá el mejor ranking de su carrera como doblista con este número 1 del mundo, pero el dato clave en el camino es que llegó a Madrid días después de haber repetido la mejor posición que había tenido previamente en el circuito como 3 del planeta. El pase a cuartos de final ya le había asegurado iniciar la semana al menos como segundo, pero esta victoria lo colocará en lo más alto a 14 años del primero de los 20 títulos que obtuvo en esta especialidad: se quedó en 2010 con el título del Argentina Open en dobles en compañía de su compatriota Sebastián Prieto.

El Cebolla se inició como profesional en el 2003, pero enfocó su camino inicialmente en el mundo del singles donde llegó a una final y ganó un título (Viña del Mar 2013). Aunque ya en el 2007 estaba ubicado entre los 100 mejores del dobles, continuó uniendo los dos caminos: en 2013 tocó su mejor registro individual ubicándose en el 39° lugar ATP, mientras ya era 65° del planeta en dobles. De cara a la temporada 2019, se enfocó de lleno en esta especialidad y dejó de lados el singles: se metió en el Top Ten y se mantuvo durante casi tres años sin salir de ese lote.