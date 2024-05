Móvil policial fue chocado por un colectivo en pleno centro

Durante la mañana de este martes se registró un fuerte choque entre un móvil policial y un colectivo del corredor 3A.

El siniestro se registró en Av. San Martín al 500, casi esquina Buenos Aires. El vehículo de mayor porte impactó al móvil 1937 de la fuerza policial en el que viajaban dos efectivos a bordo, mientras el colectivo lo hacía con pasajeros.

No se registraron lesionados solo daños materiales y se desvió el tránsito vehicular. "Salía de la parada de colectivo antes de la Córdoba y el patrullero esperaba el semáforo en verde para circular hacia la izquierda, para hacer el giro. Venía con pasajeros, venía un auto a alta velocidad por mano izquierda, al ver que venía cerré el coche, cerré el paso en mano derecha, no me di cuenta que había tocado al patrullero, fue por la imprudencia de otro vehículo, no me quedaba otra sino era que el auto me choque con todos los pasajeros, iba a ser peor" dijo por Multivisión el Chofer del corredor 3 A.