HIT: Estas son las empresas que Endeavor NOA seleccionó para potenciar su crecimiento

HIT (High Impact Training), el programa de alto impacto de Endeavor que busca impulsar a las compañías seleccionadas de todo el país por su potencial de crecimiento, dio comienzo de la mano de María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina.

“Particularmente me honra y me enorgullece el trabajo que se hace desde Endeavor a cargo de cada región, aprovechen a sus referentes en el NOA, Rosario, Patagonia, Cuyo y Córdoba, a sus comunidades HIT ALUMNI. Los invito a que disfruten lo mejor de este programa. Participen, aprovechen, pregunten, esto no es solo un programa, este es el punto de partida para poder ser parte de esta red”, comentó Bearzi.

La convocatoria para participar del programa se realizó a nivel país y las startups elegidas son 36, de diversas verticales: edtech, healthtech, agtechs, fintech, entre otras. Todas ellas recibirán entrenamiento estratégico para explotar su potencial a lo largo de la capacitación. Los profesionales de la red de Endeavor ofrecerán orientación y asesoramiento a los emprendedores de estas empresas, facilitándoles la toma de decisiones óptimas, fortaleciendo sus estructuras comerciales y proporcionándoles las herramientas esenciales para el crecimiento y la expansión de sus negocios.

Se busca guiar a los emprendedores a desafiarse constantemente a través de las mentorías y consultorías grupales, consiguiendo así un aprendizaje integral. Algunos de los temas que se abordarán en los encuentros son: estrategia comercial, ventas, comunicación, marketing, OKRs, planificación y liderazgo, entre otros.

Además el programa incluirá eventos de networking virtuales y presenciales, generando instancias óptimas para expandir la red de contactos, generando conexiones entre los participantes y destacadas figuras del ecosistema emprendedor. Las empresas seleccionadas tendrán la oportunidad de intercambiar experiencias con otros fundadores que se encuentran en fase similar de desarrollo y expansión.

La Directora de Endeavor en la región NOA, Celeste Ballari, comentó: “El equipo de Endeavor NOA, se encuentra conformado por un grupo de empresarios de las diferentes provincias de esta región, que desempeñan el rol de AdvIsory Board, y un equipo operativo integrado. El entrenamiento HIT, además del contenido académico empresarial y un acompañamiento estratégico con mentores, resulta ser el punto de partida para formar parte de una red federal de emprendedores. Felicitamos a aquellos que se integran este año a una nueva edición de este programa llevando sus emprendimientos al siguiente nivel y siendo modelos de rol para los que vendrán”.

"En Endeavor, todos tenemos la misión de crear y acercar oportunidades para los emprendedores que forman parte de nuestros ecosistemas. El HIT es una oportunidad"

Las compañías seleccionadas este año por Endeavor en NOA son:

ECON (Tucumán)

Compara en tiempo real entre los proveedores asociados y le permite al usuario obtener el mejor beneficio para su obra con un simple click. Además cuenta con herramientas como un presupuestador online y un cotizador de materiales. Buscamos ser la referencia del mercado de la construcción, acercando eficiencia y transparencia para el ecosistema de proveedores, profesionales y servicios a consumidores finales.

FESTIVAL ARCH (Salta)

Presta Servicios BIM, crea gemelos virtuales de obras de arquitectura/ingeniería de mediana y gran escala para poder reducir hasta en un 30% los costos y tiempos de obra. También brindan implementaciones de la metodología BIM a estudios de arquitectura que buscan hacer transiciones desde CAD u otros sistemas anteriores.

KNOGAME (Salta)

Somos una startup que utiliza inteligencia artificial para poder procesar una gran cantidad de datos sobre videojuegos, inicialmente League of Legends, y poner a disposición información relevante para la mejora en jugabilidad, estrategia, recomendaciones y creación de contenido automático sobre diferentes partidas. Esto permite que cualquier jugador esté al alcance de una poderosa herramienta de big data, y además cambia el paradigma tradicional de la creación de contenido de medios de comunicación, automatizando este proceso para todo el sector de videojuegos.

FLETALO (Buenos Aires)

Fletalo es una plataforma 100% digital de logística de bultos grandes que interconecta mediante la tecnología a fleteros independientes con empresas y clientes particulares que requieran un servicio de logística calificado.

CACTA (Tucumán)

Cacta es una solución tecnológica que brinda la posibilidad a empresas del rubro agroindustrial de medir su impacto ambiental bajo la metodología del análisis del ciclo de vida para asi poder cumplir con estándares ambientales exigidos principalmente en Europa y USA.Todo ello de manera automatizada pudiendo omitir la carga administrativa para las empresas tomadoras del servicio.

SOLUCIONES GEOESPACIALES (Jujuy)

Empresa de Tecnología de la Información Geográfica (TIG), radicada en la Provincia de Jujuy, con operaciones en Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay. Dedicados a obtener y procesar datos recopilados con Vehículos Aéreos No Tripulados (drones) y satélites. Utilizan herramientas de Inteligencia Artificial (AI), Data Fusión y Análisis Espacial de Datos para mostrar la información desde una perspectiva geográfica.

FRIZADITAS (Jujuy)

Empresa innovadora en el sector alimenticio, especializada en la producción de alimentos supercongelados abatidos en temperatura y envasados al vacío. Su tecnología de punta permite mantener las propiedades organolépticas de los alimentos, asegurando que el sabor, aroma y textura permanezcan intactos hasta llegar a la mesa del consumidor. comidas caseras, saludables y de fácil preparación, ideales para consumidores en entornos urbanos y remotos.

Acerca de Endeavor

Endeavor es la comunidad mundial líder de emprendedores de alto impacto que promueve la cultura emprendedora en cada país donde está presente. Fundada en 1997, la organización global trabaja con la misión de liberar el poder transformador de sus emprendedores, apoyando e invirtiendo en los mejores fundadores del mundo. En la actualidad, la red se extiende por casi 40 países y apoya a más de 2.000 emprendedores cuyas empresas generan unos ingresos de más de 28.000 millones de dólares, han creado más de 3,9 millones de puestos de trabajo y más de 4.000 millones de dólares en capital en 2020. El modelo único de Endeavor proporciona una plataforma para que los fundadores sueñen en grande, escalen sus compañías y transmitan su experiencia a la siguiente generación de líderes.