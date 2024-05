General Mosconi: Una mujer pidió llorando pasar un corte de ruta por la muerte de su hijo

Momentos de tensión se vivieron en General Mosconi cuando una mujer pidió llorando que la dejen pasar por el corte que manifestantes realizaban en la Ruta 34. De acuerdo a la mujer, su hijo falleció y debía ir a buscar el cuerpo.

MosconiTVColor informó que los manifestantes de diferentes organizaciones sociales mantenían un reclamo debido al recorte en subsidios y ayudas sociales.

Ante la señora que lloraba, manifestantes le dijeron: "El colectivo no puede pasar señora, no va a pasar. Ya falta poquito y van a pasar, espere". Es que estaban dispuestos a que la señora pase el corte, pero no el colectivo que viajaba desde Bolivia y en el que se transportaba la mujer.

La tensión escaló cuando la Policía se hizo presente en el lugar, "sean humanos" pidió un oficial a lo que respondieron: "Cuando habilitemos el paso van a pasar".

"Que vayan los policías y hagan las cosas como corresponden en el pueblo cuando roban, cuando les pegan a los chicos que vuelven de la escuela", dijo una de las manifestantes.

Finalmente el colectivo pudo circular y al cabo de algunos minutos lo hicieron el resto de los vehículos que esperaban.