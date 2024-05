Cómo solicitar o recuperar la clave fiscal de AFIP: las nuevas medidas de seguridad

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) inició un proceso de renovación de credenciales para el acceso con clave fiscal, es por eso que quienes intenten solicitar o recuperar su clave encontrarán que el sistema no se encuentra operativo.

El proceso de actualización apunta a reforzar la seguridad de la información personal y fiscal de los contribuyentes. Es una medida necesaria para garantizar la confidencialidad de los datos de todos los ciudadanos.

La clave fiscal es una contraseña personal, privada e intransferible que se utiliza para realizar trámites y transacciones con la AFIP y otros organismos nacionales, provinciales y municipales de manera segura.

Recupero de clave

La clave fiscal también puede blanquearse o recuperarse a través de los cajeros automáticos.

Tras haber ingresado al cajero la tarjeta y el PIN, se debe seleccionar las opciones “Gestión de claves”, “Gestión otras claves” y “AFIP”. Luego, hay que ingresar una clave numérica.



El detalle del procedimiento se puede ver en las guías paso a paso “Cómo recuperar la clave fiscal a través de un cajero automático” de la red Link o de la red Banelco.

También podés acercarte a las dependencias de AFIP con turno previo.

Recomendaciones para el uso de la clave fiscal

La AFIP nunca solicitará la clave fiscal a un contribuyente, ya sea en forma verbal, telefónica, por correo electrónico, redes sociales, WhatsApp y/o ningún otro servicio de mensajería instantánea.

Al momento de utilizar la clave fiscal es recomendable:

No guardar ni escribir la clave en archivos físicos o electrónicos que puedan ser leídos o vistos por otras personas.

No almacenar la clave en el navegador web mediante la opción "recordar contraseña" y deshabilitar la función “Autocompletar formularios y contraseñas”.

No compartir la clave con otras personas, ni enviarla por correo electrónico, SMS, mensajería o cualquier otro tipo de medio electrónico.

Evitar acceder a los sistemas de la AFIP desde sitios públicos o computadoras de uso compartido. De ser inevitable, utilizar el teclado virtual de ingreso seguro para escribir la contraseña.

Cambiar la clave periódicamente, aún cuando el sistema no lo solicite.

Tareas de mantenimiento en el sitio web

Con motivo de la realización de tareas de mantenimiento y actualización de los servidores, desde el organismo informaron que desde las 01:00 del domingo y por el transcurso de 4 horas, se verá interrumpido temporalmente el acceso al sitio web.