Corazones solidarios: Robaron sus zapatillas de basquet y la gente se las repuso

Días atrás el robo que sufrieron Luca y su mamá Claudia en B° San Remo nos tocaba a todos por la impunidad con la que actuó el delincuente y los daños que causó, no solo materiales.

Claudia, dolida contó a InformateSalta que se habían llevado las zapatillas de basquet de su hijo que juega en El Tribuno, las cuales no podía conseguir en Salta ni mucho menos pagarlas. "Las zapatillas yo no se las compré porque no me da el presupuesto, se las regalaron".

La mujer aprovechó cada momento frente a un micrófono para pedir ayuda y así recuperar las zapatillas de alguna manera y los corazones solidarios no tardaron en tenderle una mano a Luca y ya tiene con él unas nuevas zapatillas.