Ladrones saquearon y defecaron en una casa en B° San Remo, necesitan ayuda

La inseguridad no da tregua y causa gran impotencia en quien la padece, sobre todo cuando tocan bienes preciados o de gran valor económico que hoy por hoy no pueden ser recuperados.

En B° San Remo la familia Puglia fue víctima de un robo que los dejó sin nada, le vaciaron la casa pero no contentos con ello, el o los delincuentes, defecaron adentro. Un mensaje que la familia no entiende más allá del daño económico.

Claudia, la damnificada ya tienen identificado al delincuente, el mismo sería del "Pozo de la muerte" en V° Lavalle, tan renombrado semanas atrás en el caso de Dolber, conocido delincuente de la zona que fue asesinado por un jubilado, que hoy se encuentra detenido y luchando por el beneficio de la prisión domiciliaria.

La mujer dijo a InformateSalta "Esto sucedió el Martes entre las 8 y las 13.30, mientras yo salí a trabajar. Mi hijo va al colegio y llega. Yo trabajo en Villa Lavalle y el delincuente ya me había robado en donde yo trabajo. El conoce todos mis movimientos, se va drogar con los del pozo de la muerte y para en el asentamiento San Calixto, es menor de edad".

Aseguró que el mayor problema más allá de la edad del sujeto es que "Es tan adicto que no le importa si estas o no. A mí me tuvo que romper las rejas, esperó que yo me vaya con mi hijo y se metió nos robó todo. Yo presumo que los vecinos escucharon ruido pero pensaron están arreglando, no te vas a imaginar que están robando, rompió la reja, la pared, entró sacó todo y defecó".

Dolida y con impotencia, nos dijo "Se llevó lo poco que tenía. La computadora de mi hijo, la play, las zapatillas, se vistió con su ropa. Yo laburo, trabajo al día, no llegó a fin de mes. No tengo muchas cosas. Lo que me robó yo ya no lo puedo reponer. Las zapatillas yo no se las compré porque no me da el presupuesto, se las regalaron, entonces lo poquito que tenía a mi yo ya me quedé sin nada, o sea lo único que no se llevó la tele, es una tele chiquita, pero como es menor se fascinó con las cosas de mi hijo, con lo que yo vengo trabajando hace más de 15 años pagando. Lo metió en el bolso de básquet, se llevó las zapatillas y lo poco que teníamos".

En cuanto a las zapatillas Nike de básquet talle 50, 8inconseguibles en Salta) de su hijo Luca , jugador de 16 años de El Tribuno Blanco, solicitó ayuda a la comunidad para la difusión y recuperar al menos el calzado que le permite practicar deporte a su hijo.

Cualquier cosa comunicarse con Claudia al 3875437686.