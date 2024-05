Confirmaron la prisión perpetua para los hermanos Castedo

Desde la Sala II del Tribunal de Impugnación se resolvió no hacer lugar al recurso de casación que presentaron los abogados de Delfín Reynaldo Castedo y Raúl Amadeo Castedo, condenados a prisión perpetua por ser coautores del homicidio de Liliana Ledesma.

Atento a lo anterior, los jueces Pablo Arancibia y María Edith Rodríguez no encontraron defectos en la sentencia de grado, por lo tanto no habilitan su revocación o modificación y no se modifica la pena y los agravantes.

Sin embargo, sí se modifica el modo de participación que tuvieron en el hecho, cambiará a ser calificado con el grado de instigadores.

Recordemos que el caso Liliana Ledesma se remonta al 21 de septiembre de 2006 en Salvador Mazza con el asesinato de la productora. El 3 de noviembre de 2023, la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Orán resolvió la pena de prisión perpetua como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Liliana Ledesma.