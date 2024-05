Temen que otro de los sicarios de Liliana Ledesma sea beneficiado con “salidas transitorias”

Tras la condena de los hermanos Castedo a cadena perpetua por el homicidio de Liliana Ledesma en Salvador Mazza, se conoció en las últimas horas el rechazo del Tribunal de Impugnación al recurso de casación que presentaron los abogados de Delfín Reynaldo y Raúl Amadeo Castedo.

Los jueces Pablo Arancibia y María Edith Rodríguez no encontraron defectos en la sentencia de grado, por lo tanto no habilitan su revocación o modificación y no se modifica la pena y los agravantes.

Si se modificó el modo de participación que tuvieron en el hecho, cambiará a ser calificado con el grado de instigadores y no coautores.

InformateSalta buscó la palabra de Elida Romero, mamá de Liliana Ledesma tras la sentencia a los Castedo en 2023 y este nuevo intento de los condenados por deslindar responsabilidades sobre la muerte de su hija. "Estoy a la espera siempre de los jueces, yo no me quedo nunca me he quedado desde lo que le pasó a mi hija. Ellos hasta último momento cuando estaban en Orán, estaban en pantalla y se decían inocentes, que no eran capaz de hacer semejante crimen, la inocencia no les sirvió nada. Ellos eran los autores intelectuales".

Atenta siempre a lo que hace a los condenados por el homicidio de su hija, aseguró que "no sé qué mas quieren, la sentencia está firme. Yo estoy siempre llamando".

Contó que mientras se encontraban en pleno juicio en contra de los hermanos Castedo, Lino Moreno obtuvo la salida transitoria y no volvió más, y teme que se le otorgue al otro condenado Casimiro Torres las salidas transitorias.

"Ahora andaba Casimiro Torres condenado junto a Lino Moreno, andaba pidiendo salida transitoria y vinieron a la casa trayéndome el aviso de este pedido y yo me fui a Tartagal para hablar con el señor Romero, para plantearle que si le dan la transitoria, este Casimiro Torres vive a un paso del a frontera, me dijo que no le darían curso".

Elida, si bien confía en que la Justicia no otorgue ningún beneficio ni a Casimiro Torres ni a los Castedo, estos últimos con condenas por narcotráfico y por el homicidio, dijo que siente temor por sus hijos y denunció que la policía, fiscales y jueces trabajan en anuencia con los delincuentes.

"Acá se venden, la policía, gendarmería, los Jueces, los fiscales trabajan con los ladrones o mafiosos. Usted va a la policía, los ponen en conocimiento, 'sí, si, nunca lo llaman para decirle esto está pasando, se está buscando, trabajan con ellos. Mi hijo tuvo una pérdida cuando fue el último día del juicio, en la noche que no estaba le entraron a robar en la casa, los ladrones dejaron huellas ¿que han hecho? No han hecho nada, la policía le dijo que no tienen nada que ver, la Brigada se lava las manos. Trabajan a medias. El fiscal un sinverguenza que se prende, me dice 'traéme bien de quién sospechas y yo empiezo a trabajar '".

Con temor por un posible atentando a sus hijos o familiares, Elida, dijo "Tengo miedo de mi hijo que está en el campo junto a su papá. Él estuvo en la Marina y se vino al campo" concluyó por InformateSalta.

Por último la mujer contó que tras la condena a cadena perpetua en noviembre de 2023, Delfín Castedo se habría querido suicidar. "Según me contaron se quiso tirar de un quinto piso, había comentarios desde Buenos Aires".