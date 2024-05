Pacto de Mayo: el Gobierno analiza hacer un acto sin gobernadores

El Gobierno de Javier Milei se encuentra en un momento crucial mientras se enfrenta a la demora en conseguir un dictamen en el Senado para la Ley Bases. Esta situación activó la consideración de un plan alternativo para el tan esperado Pactode Mayo. En medio de estas tensiones políticas, se especula con un nuevo formato que excluiría a la llamada "casta política" y se limitaría a un gran acto en la provincia de Córdoba, siguiendo el estilo de la asunción del líder de La Libertad Avanza.

El pasado 1 de marzo, durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei extendió una invitación a todos los gobernadores para participar el 25 de mayo en la capital cordobesa en la firma de un pacto que consta de 10 puntos clave. Entre estos puntos se incluyen una reforma tributaria, la búsqueda del déficit cero, la defensa de la propiedad privada y una reforma laboral moderna. Sin embargo, este ambicioso plan se encuentra actualmente en riesgo debido a la falta de avances en la Ley Bases.

La dificultad para obtener un dictamen favorable en el Senado sugiere la posibilidad de que se realicen modificaciones que requerirían el retorno del proyecto a Diputados. Este escenario, a su vez, hace improbable que Milei logre la aprobación de su primera ley antes del 25 de mayo.

En respuesta a esta situación, el oficialismo comenzó a circular la idea de un nuevo formato para el Pacto de Mayo, posiblemente como un intento de presionar a la oposición "dialoguista" para que apruebe el proyecto de ley sin modificaciones. Según este nuevo plan, el acto se llevaría a cabo sin la presencia de los gobernadores, limitándose solo a la participación del presidente Milei y sus seguidores.

El Pacto de Mayo concebido por el oficialismo el pasado 1 de marzo parece estar lejos de materializarse, y en los últimos días se ha admitido la posibilidad de su postergación. "Si no es en mayo, será en junio o en julio. No hay problema. Las reformas estructurales son para el largo plazo. Tarde o temprano las reformas las vamos a hacer", declaró el Presidente tras inaugurar el busto del ex mandatario Carlos Menem en Balcarce 50.