Aguinaldo de junio: ¿qué grupo de pensionados de Anses no lo cobrará y por qué?

Anses informó que hay un grupo de pensionados que no cobrará el aguinaldo de junio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que solo ciertos pensionados tendrán acceso al medio aguinaldo correspondiente a junio de 2024. De hecho, hay un grupo en particular que quedará excluido de ese cobro. Por otra parte, la Anses también informó que no habrá aumento para los beneficiarios de la AUH.

¿Qué es el aguinaldo?

El aguinaldo, o Sueldo Anual Complementario (SAC), es un sueldo anual que se abona en dos partes: una en junio y otra en diciembre. Su monto se calcula como el 50% de la mayor remuneración mensual percibida.

¿Cuánto cobrará de aguinaldo un pensionado en junio?

El haber mínimo para un pensionado de Ansés será de $206.873 en junio de 2024, por lo que el medio aguinaldo correspondiente rondará los $103.436.

¿Qué pensionados cobrarán el aguinaldo?

Pensionados que reciben la Prestación Básica Universal (PBU)

Pensionados beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC) por invalidez o vejez

Titulares de la Pensión por Fallecimiento

Titulares de la Prestación Adicional por Permanencia

Titulares de la Prestación Compensatoria

Pensionados que reciben Retiro por Invalidez





¿Qué pensionados no cobrarán el aguinaldo?

Anses informó que, por el momento, los pensionados o beneficiarios que reciben una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) no recibirán el aguinaldo de junio de 2024.

Esto se debe a que el gobierno de Javier Milei identificó que alrededor de 3000 beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) presentan incompatibilidades para recibir dicha prestación.

Según la solicitud presentada por el fiscal Guillermo Marijuan, el Gobierno podría proceder a eliminar a pensionados de la nómina del programa social.

La fiscalía denunció que 2.954 beneficiarios registraron salidas del país «sin un retorno posterior», lo que constituye un incumplimiento de uno de los requisitos establecidos en la normativa, que especifica que no pueden estar fuera del país por más de 60 días.