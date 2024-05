Scioli: "Si esto sigue así, a Milei le van a dar el premio Nobel de Economía"

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, ya reconvertido en figura del elenco libertario derrochó elogios hacia el presidente Javier Milei, llegando a afirmar que “si esto sigue así, a Milei le van a tener que dar el premio Nobel de Economía”.

También se alegró por el homenaje del Ejecutivo al expresidente Carlos Menem, y recalcó que nunca criticó a Sergio Massa durante su gestión como ministro de Economía, porque siempre fue “prudente y responsable”.

“Estoy muy agradecido con el presidente y con Francos de poder aportar mi experiencia para lo que mejor sé hacer con mis relaciones internacionales: crear trabajo, traer inversiones, acompañar la nueva tendencia de la baja de la inflación. ¡Una baja en la tasa de interés al 40% anual! Si esto sigue así, a Milei le van a tener que dar el premio Nobel de Economía. Lo digo con toda claridad”, postuló Scioli.

Y argumentó: “Porque muchas veces los premios Nobel de economía son a la teoría, en este caso estamos viendo una transformación de Argentina que, en cinco meses, se pone en la senda del superávit financiero, de un superávit comercial”.

El funcionario ponderó: “Yo entiendo muy bien adónde se está apuntando, la decisión de hoy de extender la Cuota Simple es un incentivo al consumo, fundamental para los sectores productivos, para facilitar la demanda. La inflación es el peor impuesto a los sectores más vulnerables. Estoy absolutamente convencido de esto”, defendió.

Al ser consultado por la privatización de Aerolíneas Argentinas, Scioli evitó opinar, pero destacó que Milei “busca que las empresas públicas se pongan en equilibrio” y defendió la desregulación aerocomercial por “aumentar el turismo receptivo” y traer “dólares genuinos”.

En ese sentido, el secretario expresó su deseo de que se apruebe la ley de Bases “para darle al gobierno una herramienta fundamental”.

“El presidente no está haciendo cosas que no había dicho en la campaña. Viene con todo el respaldo de una sociedad paciente, que está a la expectativa, y espero que se introduzcan las modificaciones porque ya la ley de Bases no es sólo su contenido, sino la señal que estamos dando”, aventuró.

“Estoy absolutamente convencido de que va a ser un generador de aceleración en la recuperación real de la economía, con el sector estratégico que tenemos: energía, minería, economía del conocimiento y el turismo”, sumó.

“¿Estoy escuchando al Scioli de los 90?”, lo provocó el periodista.

Scioli reflexionó: “Todos saben que yo empecé mi carrera política como legislador en el gobierno de Carlos Menem y celebro también —porque es un gesto de grandeza pocas veces vista, la generosidad política del presidente Milei— el homenaje hecho recientemente al expresidente, que en vida fue un gran amigo y conocí en la adversidad su dimensión y su calidad humana, más allá de lo polémico que puede ser”.

Sobre la causa por presuntas extorsiones para que beneficiarios de planes sociales concurran a marchas, Scioli comentó: “Obviamente, uno no puede dejar de repudiar, rechazar, esperar que esto se esclarezca en el ámbito de la Justicia, pero también quiero poner en valor la decisión de un gobierno que está apuntando a que los recursos lleguen a quienes tienen que llegar. De hecho, me consta cómo la ministra Pettovello busca la optimización de la ayuda social con sensibilidad, eliminando cualquier intermediario. Ahora, yo no me puedo anticipar a la dinámica que tendrá la Justicia con todo esto”, se desligó.

Scioli habló sobre Massa, Cristina y el peronismo: “Sigan criticando”

Tras halagar profusamente la gestión del presidente libertario, en la misma entrevista se le preguntó a Scioli cómo se compatibiliza su nuevo discurso con su muy reciente apoyo a Sergio Massa en la campaña electoral. “Recordemos que mi vocación era participar de una PASO con quien sea, porque yo en ese tiempo estaba convencido de que era fundamental legitimarse con la voluntad de la gente para luego tener autonomía política para hacer lo que se tenía que hacer”, señaló.

Al mismo tiempo, consideró que nunca criticó a Sergio Massa mientras era el ministro de Economía “porque siempre fui prudente y responsable y yo hacía mi trabajo como embajador argentino en Brasil, por todos reconocido. Mi trabajo era vender peras y manzanas, promover el turismo, los vinos de Mendoza. Ahí están los resultados”, se halagó.

Respecto a la interna del peronismo y la falta de líderes que “se le atrevan a Cristina”, el secretario meditó: “Creo que la dinámica de las cosas genera genuinamente una renovación y ella va a ser siempre una referencia. Yo no le he faltado el respeto nunca y menos lo voy a hacer ahora, no lo hago con nadie. Si me faltan el respeto a mí no me importa, sigan criticando y diciendo cosas, más motivación y fuerzas me va a dar. Yo estoy probado en las adversidades”, estableció Scioli, quien recientemente fue insultado y calificado de “traidor” por la militante Mayra Arena. “No lo podemos cagar a piñas porque le falta un brazo”, había lamentado la dirigente peronista.

Por último, Scioli estableció que su “campaña política electoral se terminó” e informó que “los primeros en saberlo fueron el presidente y Guillermo Francos. Lo mío es ayudar”, definió, consciente de que lo cuestionan por “haber venido a colaborar” con un presidente libertario. Sin embargo, valoró que Milei “nunca me dijo ‘renunciá al peronismo’, nada, con total libertad vine a volcar todo mi trabajo y mi pasión por Argentina. Porque ante todo eso: la Argentina”, sopesó y lanzó: “Ojalá cada vez se sumen más personas que quieran ayudar. De hecho, hay muchos peronistas que, citando al presidente, cada vez la ven más”. /Perfil