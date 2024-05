Buscaba muebles por Facebook y la hackearon el WhatsApp, estafaron a sus contactos

Un nuevo caso de estafa vía redes sociales se dio en Tartagal cuando Verónica Torrejón buscaba muebles para su casa.

La mujer contó que quería un tocador. "Entré en facebook buscando un mueble. Entré a un juego de dormitorio y mandé una captura. Me salía para mandar mensaje,quedó ahí. Después me llamaron. Les dije que quería un tocador. Me dice tenemos de todo, le vamos a mandar foto y le vamos a mandar un código para que pueda ver, me lo tiene que mandar, se borró y me volvió a mandar y se lo dicté, eran seis números y al toque me hackearon".

Desde ahí los malvivientes iniciaron la estafa pidiendo dinero a sus contactos, una hermana de la mujer advirtió y empezó a dar alerta a todos los conocidos, por lo que la estafa ascendió a los $100.000.

Alertó a la gente que la página en facebook es "Muebles chacos-Enviamos al todo el país gratis". Además aseguró que la policía no le quiso tomar la denuncia. Mientras tanto sabe por sus contactos que siguen pidiendo dinero, informó por Mosconi TV Color.