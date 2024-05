Cámaras de fotomultas: aseguran que rescindir el contrato tendría un costo millonario

Las cámaras de fotomultas colocadas por la gestión municipal anterior generaron un sinfín de polémicas desde su inicio, dejando a la gestión actual una decisión engorrosa.

El municipio capitalino se encuentra en negociaciones y revisión con la empresa encargada para determinar una decisión que no perjudique a los salteños.

Desde InformateSalta nos comunicamos con el secretario de Tránsito y Seguridad Vial municipal, Matías Assennato, quien aclaró el panorama en caso de aceptar o no la continuidad de los trabajos.

Actualmente las cámaras de fotomultas no funcionan en la ciudad, ya que el contrato continúa en estudio, lo que sí se presentaron, fueron una serie de condiciones ante la empresa en caso de seguir vigente su trabajo: que no tenga fin recaudatorio; que tenga un fin de seguridad, prevención y educación vial para los conductores; que su fin sea disuasivo para evitar que los conductores cometan faltas; y que se incorporen faltas por exceso de velocidad, uso de celular, paso de semáforo en rojo, no uso de casco o cinturón de seguridad, entre otros.

“Queremos revertir la situación de incumplimiento de las normas en la ciudad y para eso la tecnología es importante”.

Por otra parte, si rescinden el contrato con la empresa, tendría un costo millonario para el municipio: “no queremos que sea afrontado por los salteños” remarcó el funcionario.

Además, se solicitaría a la empresa que la inversión en equipos permita incorporar también tecnología para realizar estudios médicos de manera gratuita, como sería el caso de gabinetes psicosensométricos, los cuales se piden para la licencia de conducir.

“La ciudad que queremos es una con respeto a las normas y las personas y vamos a aplicar todo lo que esté a nuestro alcance con la mayor eficiencia” concluyó.