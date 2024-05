El salteño que se prepara para ganar su noveno "Desafío de las nubes"

Este año se corre la 10ma edición de "Desafío de las Nubes" en la que se disputarán cuatro pruebas: 80k Rural Bike y 50k Cross Bike para los más experimentados, y 30k Rural Bike y 35k Cross Country.

En conversaciones con InformateSalta, el ciclista de gran trayectoria, Alberto Alcocer, mencionó que está "con mucho entusiasmo porque quiero que me vaya bien", y agregó que "este año va a estar más peleado porque viene gente que conozco a nivel nacional".

El ciclista confirmó que este año correrá la prueba de 50k Cross Bike, también conocida como XC. Además, recordó que "el año pasado corrí en el rural de 80 y la gané".

Alberto corrió casi todas las ediciones de la competencia y sólo en una no quedó entre los dos primeros: "en la que no pude subir al podio se me rompió la bici, fue en 2022". Para este año anticipó que viene muy bien preparado porque corrió a nivel nacional y llega a Salta con buena base.

Por último, "recomendé mucho esta carrera a los otros ciclistas, no es menos que otras que existen en el país", cerró Alcocer.