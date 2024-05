Leda, la mujer que cura mediante imposición de manos y recibe a cientos de fieles: “Es un don de Dios”

Leda es una mujer de 44 años que se dedica a la “sanación”, avalada por la Iglesia Católica, desde hace ocho años. Con la visita de cientos de fieles semana tras semana, ella comienza sus oraciones cantando y brindándole bendiciones a todos. Este sábado estuvo en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Santos Lugares y una multitud hizo fila en las inmediaciones del templo.

En diálogo con Telenoche (eltrece), la mujer aseguró que posee un “don de Dios”. “Me parece que lo más importante es poder comunicarle a la gente que Dios está en medio nuestro”. En este sentido, las personas que la visitan contaron que los curó de sus patologías.

Todos los martes, en la Catedral de Rosario, cientos de fieles se convocan para recibir la sanación de Leda. En declaraciones, un hombre que acudió a ella porque había perdido la vista de un ojo, contó sorprendido que al momento en que le hizo imposición de manos, inmediatamente comenzó a lagrimear. “Es increíble lo que pasó”, dijo.

Ante la pregunta sobre qué sentían al estar frente a ella, casi todos los entrevistados coincidieron en que lo veían como un momento único y se quedaban completamente paralizados, sin poder creerlo. “Yo no le pude ni hablar directamente”, mencionó una de las fieles.

Cura a través de la imposición de manos.

Las personas asisten a ella con la esperanza de que les cure enfermedades y dolencias propias o de sus seres más queridos. Así es que revelaron la sorpresa con la que se quedaron al notar que en verdad podía sanarlos a través de unas palabras en arameo. “Te habla en otra lengua pero te llega”, sostuvo uno de ellos.

Entre lágrimas, una de las mujeres entrevistadas agregó: “Es como estar en manos de Dios, yo lo siento así. Me dio un mensaje hermoso. Me sanó”. “Es un antes y un después. Se siente en el pecho, en el corazón”, concluyó.

Desde el martes, una gran cantidad de personas acampó alrededor del Santuario Nuestra Señora de Lourdes para poder entrar en contacto con ella, a pesar del frío extremo que se vivió en los últimos días. Ante esto, Leda aseguró: “Hay mucha gente que se ha sanado haciendo la cola porque el Espíritu obra igual”. “Que busquen a Dios, que no me busquen a mí”, agregó luego para referirse a las personas que no pudieron asistir al encuentro.

Cientos de personas esperaban para ver a Leda en Santos Lugares.

A Leda se le atribuyen dones de sanación a través de la imposición, avalada por la Iglesia Católica. En este sentido, remarcó que los fieles que se acercan “reciben lo que tienen que recibir”. “Dios se manifiesta igual en un día tan importante donde el Espíritu Santo hoy nos va a mostrar su poder una vez más”, dijo.

“Nos vamos a quedar hasta la hora que sea y los vamos a recibir a todos. Vamos a hacer bendición uno a uno”, sostuvo la mujer en cuanto a la cantidad de personas que esperaban por su bendición. /TN