Martín Insaurralde generó una ola de insultos tras mostrarse de nuevo con Sofía Clerici: "¡Tan impunes se sienten!

Siete meses pasaron desde que Sofía Clerici subió fotos y videos con su amante Martín Insaurralde desde un yate en los lujosisimos mares europeos. A pocas semanas de las elecciones generales en Argentina, los videitos no causaron mucha gracia y estalló la polémica que los llevó a la justicia.

Ahora, los investigan por enriquecimiento ilícito y han pasado por casi una decena de allanamientos en las propiedades de ambos. Quien tampoco se salvó fue la conductora Jesica Cirio, ex pareja de Insaurralde que también tuvo que dar explicaciones de cómo solventa su carísimo estilo de vida.

Ni un año pasó desde que el escándalo se formó y ahora es la mismísima Clerici quien compartió una nueva aventura con Insaurralde. Lejos de mantener su amor en secreto, subió fotografías con el ex político y festejó: "Ruta de amor", una historia en la que se la veía campante y acompañada por el referente de Lomas de Zamora.

No conforme con esto y sin miedo a las polémicas, Clerici posteó una foto en la que se ve a Insaurralde descansando -tal vez- de un largo camino de ruta. En un cómodo sillón, el ex funcionario yace sobre lo que parece ser una casa de campo.

Sofía se mostró orgullosa de su romance y, al parecer, no tienen nada que esconder: "Cómo me miman...", tituló esta vez la modelo mostrando un rico asadito en el mismo patio en el que descansaba el ex intendente de Lomas de Zamora.

Las imágenes se volvieron rápidamente virales y los comentarios de bronca no tardaron en aparecer: "¿Dónde está Insaurralde? Gastando la que nos choreó", comentó un usuario; otra usuaria comentó enojadísima en X (antes Twitter): "Definitivamente este país es una ¡JODAAAAAA!.

Algunos fueron más allá de la bronca y el enojo: "Insaurralde está otra vez con Clerici. Qué pasa que este tipo todavía no está preso?", expresó con bronca, al igual que otro usuario que reflexionó: "¡Tan impunes se sienten! Se nos cagan de risa en la cara. ¡Hdp!".

Cabe aclarar que las fotitos de Sofía Clerici y Martín Insaurralde fueron vistas por poco tiempo. La modelo se encargó de borrarlas, tal y como pasó con las fotos y videos que se habían tomado desde el mar europeo./BigBangNews