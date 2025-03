Los argentinos cruzan a Bolivia a comprar verduras, ropa, zapatillas y hasta neumáticos

Los medios bolivianos titulan “La ciudad de Bermejo vive un auge histórico por el ingreso de compradores argentinos”. Se sorprenden porque un año atrás, eran los bolivianos los que cruzaban para comprar aceite, arroz, cerveza o vino en tetra brik. Todo se revirtió y ahora “los argentinos cruzan a comprar desde verduras y gaseosas hasta electrodomésticos, ropa o neumáticos”. En Bermejo todo cuesta entre un 30 y 75% más barato. El cruce se da por Aguas Blancas, donde el gobierno nacional quiere que se construya un alambrado de 200 metros en la frontera con Bolivia.

El comercio formal e informal no cesa y es muy probable que no cambié porque alambren dos cuadras y patrullen el río Bermejo. La Argentina y Bolivia comparten 742 kilómetros de frontera, y este alumbrado será de 200 metros, es decir, el 0,027% del total, según indicó Chequeado. El objetivo es para que haya un mayor control, aseguran que estará listo en abril. Mientras tanto, ya no son los bolivianos los que cruzan a comprar, sino los argentinos.

La devaluación del peso boliviano, la inflación argentina y el retraso cambiario revirtieron el ir y venir en la frontera. El presidente del comité cívico de Bermejo, Víctor Hugo Sánchez, contó al medio boliviano Visión 360: “Un bidón de aceite costaba 20 bolivianos, ahora vale 45; una bolsa de 10 kilos de arroz valía 25 bolivianos y hoy un kilo de arroz está 18 bolivianos. Dos cervezas costaban 25 bolivianos, ahora cada una cuesta eso. El vino en caja se compraba por 10 bolivianos y por tres cajas, incluso venía con una gaseosa de regalo”.

Desde Bermejo, Sánchez contó que es lo más común que compren sus vecinos: “Los argentinos hasta Coca-Cola llevan. En diciembre, llegó bastante choclo desde Cochabamba que se fue a la Argentina. Antes las quintas plantaban tomate y botaban al río la cosecha de descarte, ahora todo se vende. También compran electrodomésticos y vituallas”, contó.

Pero no sólo verduras y gaseosas compran los argentinos. Los tours de compras a Bolivia son cada vez más frecuentes. “Con lo que en Argentina se paga un neumático, en Bolivia se pueden comprar cuatro. Por eso cada vez viaja más gente. Los neumáticos para autos arrancan en los $35.000 y llegan a los $45.000, los de camionetas van de los $50.000 a los $90.000”, explicó Nicolás, quién es guía en los tours de compras que salen desde La Rioja y Catamarca.

Los precios de la indumentaria y el calzado deportivo son casi imbatibles, aunque la calidad no sea de una primera marca. “Si se compran 12 pares de zapatillas, en una curva de talles, se los consigue a $16.000 cada uno y sólo necesitan invertir $200.000. Las camperas deportivas si se compran por docena salen $13.000 cada una y la docena de camisetas deportivas se paga $55.000 lo que da menos de $4.600 cada una”, explicó Santiago que organiza tours de compras desde el norte argentino. Heladeras, lavarropas, aires acondicionados y ventiladores se consiguen a mitad de precio que en cualquier cadena de electrodomésticos de Argentina.

El presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Fernando Romero analizó las razones de este cruce frecuente de argentinos. “Cuando Argentina tenía crecimiento económico, estabilidad, sus productos eran baratos y había un flujo importante de bolivianos que viajaban al otro lado para traer diferentes mercancías a bajo costo. Esto cambió cuando la economía de Argentina comenzó a presentar alza de precios e inflación, y si bien en Bolivia también hay presiones inflacionarias, sus productos son un 30% a 50% más baratos en Yacuiba o Bermejo y conviene llevarlos a la frontera”, puntualizó Romero al medio boliviano. Pero comparando precios, la realidad supera los análisis y a veces como en el caso de los neumáticos se compran 4 en Bolivia al precio de 1 en Argentina.

“Esto se va a mantener, además se debe tomar en cuenta el tipo de cambio; por cada $1000 argentinos el cambio era siete bolivianos, pero ahora está en nueve o 9,50 bolivianos. Esto es porque la moneda boliviana se ha depreciado y por eso aumentó el poder de compra del peso argentino y los ciudadanos de ese país pueden adquirir más productos. El comercio de contrabando se mantiene a pesar de los controles y el Plan Güemes que implementan autoridades argentinas y hay, por el contrario, un flujo mayor de productos que desde Bolivia salen con rumbo a Argentina”, señaló el economista de Tarija.

El objetivo del Plan Güemes es evitar el contrabando y el narcotráfico. Para cruzar a pie o en auto se usa un puente internacional que llega a la ciudad salteña de Orán, donde hay un Área de Control Integrado (ACI). “El paso para los turistas tiene una franquicia de 300 dólares, en la que no se computan artículos como ropa, un celular, una notebook o una tableta. Quienes se pasan de ese valor, deben abonar un tributo, según autoridades argentinas. También rige el tráfico vecinal fronterizo para poblados de localidades aledañas a la frontera como Orán, Aguas Blancas y Los Toldos”, señaló el medio Visión 360. Otra alternativa es cruzar en unos barcos llamados chalanas de forma ilegal y con sólo pagar $1.000 el viaje.

Desde Bolivia pusieron reparos en la construcción de este alambrado en la frontera. El presidente del comité cívico de Bermejo señaló el medio boliviano: “En la actualidad, el gobierno de Javier Milei quiere poner orden y, bueno, los pasos ilegales donde no lo ve la autoridad yo creo no está prohibido, lo que está prohibido es hacer pillar. Como en cualquier frontera hay esos pasos, eso no creo que van a poder regular. Nosotros exigimos una reunión binacional para que en común acuerdo ambos países pongan orden, porque hay un régimen provisorio, el cual tiene que acondicionar el paso fronterizo en la parte argentina”.

Un dato que colabora es que en la frontera con Argentina se aceptan hasta pesos argentinos, no hay ni necesidad de cambiar dólares o llevar pesos bolivianos. /BAE Negocios