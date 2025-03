Suspendieron a Ari Paluch de la radio tras sus comentarios repudiables sobre una locutora

Ari Paluch quedó envuelto en una polémica este martes 11 de marzo cuando lanzó un comentario totalmente desafortunado sobre una locutora de "Rock & Pop".

Mientras estaba al aire de Arizona e interactuaba con Beto Casella, comenzó a blanquear su atracción hacia una colega. Sin embargo, lo que causó indignación en el público fue el hecho de que planteó la idea de drogarla sin su consentimiento para poder lograr tener un acercamiento.

"¿Tan fácil es conseguir burundanga? Porque a mi esta chica... ¿cómo se llama tu locutora? Es linda esa chica. Entonces podemos arreglar, vamos y vamos, una mañana le ponemos en el vaso con agua", fue la frase que dijo el presentador radial.

Frente a la incomodidad del conductor de Bendita TV (El Nueve), la hija de Paluch, Martina, le suplicó: "Padre, ubícate". De todas maneras, estuvo lejos de hacerle caso ya que insistió: "¿No hay un nivel de burundanga chiquitito? Que te da un besito...".

Ari Paluch no es polémico. Es un degenerado que ya fue filmado abusando sexualmente de una microfonista en América TV y que ahora dice abiertamente ADELANTE DE SU HIJA que quiere ponerle burundanga a una locutora para que le de “unos besitos” a él y a Beto Casella. Y SE RÍEN!!! pic.twitter.com/6ifHX1OLzQ — Natalia Volosin (@nataliavolosin) March 11, 2025

Al siguiente día, después del escándalo, Nacho Rodríguez comentó a través de sus redes sociales que "no dijeron nada al respecto por lo que pasó con Paluch desde la radio". Además, durante la mañana del miércoles, a través de su cuenta de X, reveló que "fue suspendido -en principio- hasta el viernes".

Nacho Rodríguez confirmó que Ari Paluch fue suspendido de Rock & Pop. (Captura: X)

Por otra parte, en Desayuno Americano (América TV) replicaron esta información y confirmaron que el presentador no estará presente en la radio por unos días, a pesar de haber pedido disculpas públicamente en un video desde su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que, Ari Paluch ya había recibido una serie de denuncias públicas por parte de locutoras o maquilladoras que han trabajado con él y que, aseguran, que se propasaba mediante comentarios o algunos toqueteos incómodos.

¿Por qué Ari Paluch fue denunciado?

Todo comenzó con la denuncia de Ariana, una microfonista de A24. Luego se sumaron los fuertes testimonios de dos locutoras y de Sofía, una maquilladora, quienes relataron sus experiencias laborales con Ari Paluch. Ahora, se conoció la palabra de Eleonora Rischmüller, una locutora que trabajó con el conductor en 2015.

"A pesar del poco tiempo que trabajé con él, yo no me sentí cómoda", expresó la mujer en una entrevista con Ulises Jaitt en El Show del Espéctaculo, por Radio Urbana BA. Y agregó: "Cuando me contrataron me sentí muy halagada porque Ari es una persona reconocida en los medios. Una vez que me hacen la propuesta y decido empezar a trabajar, las mismas autoridades me advirtieron que era muy probable que él me invitara a tomar un café, entonces les aclaré que mis intenciones eran netamente laborales".

Por otro lado, Eleonora contó: "Paluch tiene un maltrato generalizado, particularmente con la mujer tiene un trato muy peyorativo. Me molesta cuando saludás y te ponen la mano en el hombro, en la cara, la cintura, el cuello. Molesta, sobre todo cuando viene de una figura con poder, porque si él levanta el pulgar seguís trabajando, si no, no".

Pero hubo otros tratos y situaciones que pusieron en alerta a la locutora, y que finalmente la hicieron tomar la decisión de dejar el trabajo. "Preguntaba al aire el color de la tanga", reveló. Y contó el episodio final de su labor como locutora de Ari Paluch: "Pero la gota que rebalsó el vaso fue cuando él me llamó frígida al leer el horóscopo y ese fue el último día que trabajé". /Exitoina