Lomazo: fotos en bikini de Aixa Abasto, la mamá de Zoe de Gran Hermano

Después de la eliminación de Zoe Bogach de la casa de Gran Hermano durante el último domingo, quien también debió dejar el juego fue su mamá, Aixa Abasto (44), quien estaba allí en calidad de acompañante. De esta forma, el perfil de la mujer volvió a subir, tanto por su actividad previa en las redes sociales como también por la polémica que mantiene con Manuel, el novio de su hija.

El último lunes, durante el debate de Gran Hermano, los panelistas y exparticipantes de esta edición del reality se reunieron para darle la bienvenida a la última eliminada de la casa. Y si bien se cumplió con la consigna estipulada cada vez que alguien sale del juego, que es debatir distintas situaciones en las que el protagonista estuvo involucrado, esta vez sucedió un hecho inesperado: que los familiares de la joven se cruzaron en vivo.

Todo comenzó cuando desde el panel le preguntaron a Zoe sobre cómo planeaba manejar la relación entre su novio y su madre. Es que durante los más de cinco meses de encierro, muchas cosas pasaron afuera y varias charlas van a tener que ser necesarias para que la joven procese toda la información.

“Me parece que te defendió un montón, Zoe, tenés que saberlo, porque además te cuidó. Lo queríamos todos para notas, lo pedíamos en todos lados, él no quería hablar hasta hablar con vos primero. Tuvo sus encontronazos con Aixa también, te vas a ir enterando de a poco porque las cosas no estuvieron tan calmaditas por eso te quería preguntar a vos cómo manejás tu relación con tu novio y Aixa al mismo tiempo”, expresó Gastón Trezeguet al tomar la palabra y referirse a las actitudes vividas en tiempos del encierro de la participante, de los que ella no tenía pleno conocimiento.

Aixa, la mamá de Zoe, se largó a llorar tras en vivo tras el cruce con el novio de su hija

Las fotos de Zoe Bogach (44), la mamá de Zoe

Fue entonces que, sin dudarlo, la joven destacó que “antes de entrar a la casa estaba todo bien y la verdad que no tengo idea de nada. Me estoy enterando ahora”. Con cara de desconcierto, pidió tiempo para hablar del tema. “No sé qué pasará, pero lo hablaremos fuera de cámara”, dijo y dejó en claro que su intención no es exponer las cuestiones vinculadas a la privacidad de la pareja y sus familiares.

Pero en el debate no quisieron dejar las cosas allí y Santiago del Moro volvió a traer a colación el tema, al preguntar sin tapujos a la madre: “¿Cuál es el problema con él, Aixa?”, dijo. Rápidamente, la mujer destacó: “Es algo que prefiero mantener en privado, algo que hasta pedí que no lo mencionen. Es un tema largo y es complejo, y la verdad es que no me parece que lo toquemos así al aire, sin que Zoe esté al tanto. Lo pedí expresamente para cuidar su cabecita, porque ella no sabe nada”.

“Es un reality show y Zoe se pasó cinco meses pidiendo por él. No tiene nada malo. Son cuestiones personales que las pueden tener y dirimir”, respondió el conductor. Fue en ese momento en el que Aixa explicó por qué no llevó fotos de su yerno ni habló de él cuando ingresó a la casa.

La mujer aseguró que desde la producción nunca le pidieron que lleve una foto de la pareja de su hija y solo le pidieron una de cuando la joven era chica. “El tema es que, pobre. Ella lo recibe sin saber nada y lo toma mal, porque claro, los otros chicos recibieron fotos de familia, mandaron de sus parejas, de su marido o de su mujer, como en el caso de Darío. No hay ningún misterio de nada, no hay ninguna mala intención ni nada”, señaló prometiendo que le iba a mostrar los chats a su hija llegado el momento, para que pueda comprobar que no mentía.

El ingreso de Aixa, la mama de Zoe, a la casa de Gran Hermano

La primera aparición relevante de Aixa en televisión había sido a comienzos de febrero, cuando sorprendió a su hija para protagonizar el “congelados”, juego en el que los participantes deben permanecer quietos y no hablar, caso contrario podrían ser sancionados. A partir de entonces, en las redes comenzaron a viralizarse fotos de cómo es su vida personal y, sobre todo, de su escultural figura.

En su perfil de Instagram, Aixa se muestra bastante relajada, de viaje en viaje y disfrutando de la naturaleza y el sol, casi como Dios la trajo al mundo. “No estoy pá tantas condiciones !! Loca, loca si sí, yo estoy loca loca”, “A little crazy… a little sexy, why not?”, “De las almas puras y religiosas se encarga Dios! De las que me envidian me encargo yo”, “Y es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero pero hoy no”, son algunas de las frases que usa la madre de la exjugadora en los posteos de la mencionada red social.

La mayoría de sus fotos se dan en un contexto de playa, tanto en la Argentina como también en el exterior, en ciudades de Brasil, Estados Unidos o República Dominicana. Aunque también se da otros lujos con el objetivo de aprovechar cada viaje. De hecho, uno de los posteos más celebrados por sus seguidores lo hizo desde Abu Dhabi, donde escribió: “Fui a dejar mis pecados a la mesquita más grande del mundo mundial, pero no entraban”, reflejando su anécdota en Grand Mosque.

Otro posteo en sus redes, retrata a Aixa junto a Zoe y a Gael, sus hijos. En un hermoso mensaje, durante un viaje que estaban compartiendo en Neuquén, detalló: “Los pilares del puente que sostengo con una fuerza arrolladora”, emocionando a todos sus followers.

Según dio a conocer la propia jugadora de GH, su madre es su ejemplo a seguir y que quiere ser como ella en el futuro. Además, ella se encarga de manejarle las redes a la participante a través de su cuenta de Instagram y de TikTok, generando cierto revuelo cuando, por ejemplo, Isabel abandonó la casa más famosa del mundo.

Además, en su presentación en el reality, la participante comentó sobre su mamá: “No trabaja, viaja, va al gimnasio y compra ropa, es lo único que hace”. Sin lugar a dudas, también es una apasionada por la ropa y por compartir cada uno de sus looks en la red social.