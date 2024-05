Video: se olvidó la campera en el boliche, quiso entrar a buscarla y el patovica la desmayó de una trompada

Este fin de semana Bárbara fue a festejar su aniversario de casada junto a su marido a un boliche de Barracas, pero todo terminó de la peor manera. Al salir, la mujer se olvidó la campera, quiso volver a entrar y un patovica se lo impidió. Ante su insistencia, el seguridad le pegó una trompada y la desmayó.

El violento episodio ocurrió este sábado en el establecimiento Margall, ubicado en Regimiento de Patricios al 90 y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad ubicadas en la vereda del local.

En diálogo con Mediodía Noticias (eltrece) la mujer contó el calvario que vivió. “Ingresamos a las 2, nos quedamos un rato y nos fuimos porque el ambiente no nos gustaba y cuando salimos me di cuenta de que no tenía la campera”, comenzó detallando.

“Volví a pedirla y no me dejaban pasar. En el momento en el que discutí con esta persona la campera estaba y después desapareció”, explicó. “Ahí me dieron un golpe en el ojo y un empujón. Yo volé”, contó Bárbara, que, además, aseguró que no tenía “ninguna justificación” el ataque.

🚨 SE OLVIDÓ EL BUZO, NO LA DEJARON PASAR Y LA GOLPEARON LOS PATOVICAS

- Una mujer salió con su marido y se olvidó el abrigo dentro del bar

- Cuando quizó volver a entrar, no la dejaron y la empujaron

- Luego, ella y su esposo terminan varias veces en el piso

📍Barracas pic.twitter.com/v0fyaVIC3v — Vía Szeta (@mauroszeta) May 21, 2024

En ese contexto su pareja intentó socorrerla y el hombre de seguridad lo interceptó. “Me ayudaron dos extraños que pasaban por ahí y después me volví a caer por el estado que tenía”, sumó. “Mi marido fue a pedir explicaciones y le pegaron una piña de tal magnitud que se cayó el patovica que estaba detrás de él”, detalló.

Para ese entonces, ambos estaban heridos en la vereda del boliche. “Llegaron los policías y le dieron varios golpes en el abdomen y las costillas a mi marido, le decían que sabían bien donde le estaban pegando”, recordó.

Cuando logró irse del lugar, realizó la denuncia en el Ministerio de Justicia y tras ello se contactó con el dueño del local. “Lo primero que hizo fue reírse de mi cuerpo y amenazarme”, sostuvo.

“El supervisor me dijo que había visto lo que pasó y me facilitó la grabación, pero después de eso lo despidieron. Cuando conté el caso, me llegaron cientos de mensajes de personas que viven cada fin de semana estas situaciones. Yo todavía estoy impactada, viva de milagro, me podía haber desnucado y no la estaría contando”, completó. /TN