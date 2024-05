Maltrato animal: Piden que las denuncias no queden en la nada

En la jornada de ayer se dio a conocer que durante el fin de semana pasado se registró la muerte de varios perros en el barrio Arturo Menú y 200 viviendas de Rosario de la Frontera. Según denuncias de vecinos, se trataría de una persona que rondaba con un machete lastimando a los canes.

Por ello nos comunicamos la abogada animalista, Cármen Céspedes, para que nos comente si tuvo novedades al respecto. Primeramente, comentó no haber recibido alguna información del aberrante hecho ya que con Rosario de la Frontera y Metán "nunca logra tener información porque las proteccionistas no suelen denunciar y tampoco existen abogados penalistas". Asimismo, llamó a denunciar los hechos de violencia animal y que sigan el proceso judicial para que "no quede en la nada".

Por otro lado, la abogada comentó que aún siguen recibiendo muchas denuncias de maltrato animal que tratan de resolverlas de manera inmediata, sobre todo de perros en estado de abandono, atados, desnutridos y dejados a la interperie: "Cuando existe el delito de maltrato, tratamos de concientizar al responsable de cómo tiene que ser el cuidado. Si no entiende ahi vamos a las vías judicial para que la Justicia responda por sus hechos" afirmó.

Nuevamente insistió en que si las personas no impulsan el proceso de investigación, la denuncia va a quedar ahí como una más: "Se tiene que presentar un abogado, contribuir como querellante, tiene que insistir ante los fiscales la investigación penal del delito" contó.