No tienen hogar y Nación no les paga su único ingreso: ¿Quiénes son los jóvenes perjudicados?

El programa de acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales está destinado a quienes cumplieron 18 años y no tienen familia. Muchos chicos esperan ser adoptados y formar parte de un hogar, cuando esto no sucede, el tiempo pasa y llegan a la mayoría de edad deben abandonar los hogares del Estado y quedarse sin un techo para enfrenta la vida.

En Salta, hay 61 chicos de Salta, Tartagal y Orán que son parte del Programa PAE. No se trata de un subsidio sino de un programa de acompañamiento a jóvenes que no tienen hogar ni familia que los contenga económicamente por lo que acceden al beneficio con el fin de no ver frustrado su proyecto de vida.

El programa de acompañamiento para jóvenes sin cuidados parentales está destinado a quienes cumplieron 18 años y no tienen familia.

Nación se hace cargo del pago de este programa que hace dos meses no está cumpliendo y la provincia, a través de la Secretaría de Niñez y Familia, busca que se efectivicen los pagos.

“La ayuda económica que viene en cumplimiento de una ley nacional, forma parte del presupuesto nacional, a muchos chicos le sirve para continuar estudiando o trabajando en algunos casos. En algunos es el pago del alquiler para tener un hogar” detalló Carina Iradi, en contacto con InformateSalta.

Nación no está pagando los fondos hace dos meses

Según relató la Secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia, es la segunda vez que se atrasan los pagos de la ayuda económica en el año. Y el atraso ya suma dos meses, “el último mes que se pagó es febrero” aseguró. “También les pedimos que se cambie la fecha de cobro porque les pagaban a los chicos después del 20 de cada mes, en esa fecha ya se les vencida el alquiler a muchos” contó.

Nación no está pagando los fondos hace dos meses

“Estamos insistiendo permanentemente” aseguró la funcionaria nacional ante la consulta de qué está haciendo la provincia para colaborar con ellos. Además, agregó que se los está asistiendo con bolsones de alimentos en muchos casos.

En Salta, hay 61 chicos de Salta, Tartagal y Orán que son parte del Programa PAE

Los jóvenes reciben el 80% de un salario mínimo vital y móvil, lo que representa un poco más de $175mil pesos mensuales. Este monto para quienes han sido vulnerados en la conformación familiar en muchos casos sin hogar donde buscar asilo.