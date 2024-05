"Chúpenme la p….", la amenaza de un docente a agentes de tránsito

Las agresiones al personal policial y de tránsito en función de sus labores parece ser moneda corriente por estos días y no solo ocurren en Capital sino también en el interior de Salta.

Esta vez le tocó a dos agentes de tránsito de Coronel Moldes que estaban sobre la calle 25 de Mayo este martes a las 11.30 de la mañana. La zona es céntrica y de mucha circulación, más cuando se acerca el mediodía.

El operativo de seguridad vial era de rutina. "Sólo pedimos como prioridad, luces y cinturón de seguridad, y condiciones del vehículo. No era nada del otro mundo. Este señor se molestó mucho, bajó de su camioneta, intimidó a mi compañero y luego me empezó a mirar y cómo que se dirigió a mi persona", contó María Reyes.

En tono muy fuerte, el sujeto luego de la multa, le dijo al masculino: "me tengo que ir, mandáme la multa con esta, ella conoce mi casa".

Reyes asustada bajó la vista porque el agresivo sujeto la seguía mirando de forma intimidatoria y cuando salió del lugar remató la situación con una frase dirigida a todos los agentes, incluida María Reyes "chúpenme la pij….

La mujer agente vial puso la denuncia en la policía por violencia y amenazas, y ofreció el video como prueba y el testimonio de sus compañeros y bicipolicías que habían llegado al lugar alertado por vecinos.

María contó que apenas inició el control, le advirtieron de la multa y dijo "Yo me tengo que comer la multa por la pelotudes que están haciendo".

Cuando ya estaba interviniendo la agente mujer, le llamó la atención al sujeto "No hay que ser atrevido" a lo que el acusado respondió "hay que ser ubicado, vos me querés hacer una multa porque no traigo el cinturón. Es una payasada, soy de Moldes, cómo me vas a hacer una multa por un cinturón de seguridad, en que cabeza te cabe. A mi todos me conocen".

En ese momento, María Reyes al ver que su compañero estaba siendo maltratado por este sujeto, comenzó a grabar la situación porque se subía el tono de la agresión verbal y podía terminar mucho peor. Gran parte de la escena quedó registrada, incluso cuando el vehemente vecino de apellido González, docente de esta localidad, le retruca al agente Vial masculino que se apure con la multa porque tenía que ir a buscar a su hijo en la escuela "dale anota rápido (los datos), tengo que ir a buscar a mi hija".

La defensa de González: "Están exagerando, yo no insulté a esta chiquita"

En un intento de defender su accionar, y denunciado por violencia, con video y testigo como pruebas, dijo en una radio local "Ella miente, me hubieran llevado la multa a casa, exageran lo que ocurrió. Es una tontería lo que hacen".

Aún con algún dejo de superioridad y violencia hacia la mujer, el docente continuó justificando su accionar

"Exageran todo. Yo no insulté a esta chiquita, no hago eso con las mujeres. Si les dije que tuvieran sentido común con los operativos. Hay cosas más urgentes en el pueblo que estos controles innecesarios. Hay caballos sueltos por todos lados y si bien hay motocicletas sin luces es porque no hay plata por estos días" publicó El Tribuno.

Desde el Muinicipio

"Ante los reiterados hechos de violencia y continuas descalificaciones a las que ha estado expuesto el personal de Tránsito de la Municipalidad de Coronel Moldes, queremos recordarles a nuestros vecinos que estos servidores públicos están para hacer cumplir las leyes y proteger a nuestra comunidad. Ellos merecen respeto, ya que también son vecinos que están cumpliendo con su deber. Para evitar cualquier tipo de inconveniente, los instamos a que circulen de acuerdo con las normativas de tránsito vigentes, portando toda la documentación necesaria", señaló el municipio.