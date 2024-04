Ebrio al volante chapeó y amenazó a los inspectores: "Vos sos un inservible...trucho"

Durante el fin de semana XXL y a dos semanas del accidente vial de Av. Paraguay, que dejó 5 personas fallecidas en manos de un conductor ebrio al volante, se dio una situación alarmante a escasos metros del lugar de la "tragedia" vial, exactamente sobre Av. Líbano, donde otro conductor ebrio con más de 2 gramos de alcohol en sangre fue detectado en un control vial.

Pero con un test de alcoholemia realizado por el personal del control vial que marcaba 2,40 gramos de alcohol en sangre, el conductor chapeó y amenazó a uno de los inspectores, que mantuvo la calma y solo se limitó a grabarlo.

"Vos sos inservible, tengo filmaciones tuyas" amenazaba al inspector. A estas palabras el trabajador, en calma, le dijo "usted no tiene que amenazar a nadie, no tiene que circular alcoholizado, ahí esta el test de alcoholemia, 2,40, no puede circular alcoholizado, tiene que dar el ejemplo".

Mirá el video que quedó registrado que compartió el periodista Samuel Baldiviezo