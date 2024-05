Mondino y la crisis con España: “No exageremos, no es un tema que nos tenga que preocupar”

La canciller, Diana Mondino, se refirió este sábado al conflicto diplomático con España, tras el retiro de la embajadora de ese país en la Argentina, María Jesús Alonso Jiménez. “No exageremos, no es un tema que tenga que preocupar”, sentenció en alusión a la tensión entre los dos países.

Esta semana, Mondino trató de bajarle el tono al conflicto diplomático con España ante los fuertes cruces entre el presidente español Pedro Sánchez y el presidente argentino Javier Milei.

Mondino recalcó que “Milei no dijo nada. Y en todo caso, la cuestión empezó al revés”. En rigor, la funcionaria asistirá el martes al Senado para exponer el estado de situación del conflicto. “Se informa que la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto se reunirá el día martes 28 de mayo a las 16:00, en el salón Arturo Illia. Asistirá la Canciller Diana Elena Mondino a fin de exponer sobre los lineamientos de la política exterior argentina”, comunicaron desde el Congreso.

Además de la situación con España se prevé que a la Canciller le hagan preguntas sobre las relaciones de la Argentina con Brasil, China, Israel y los Estados Unidos.

“Esto es una anécdota, no afecta la relación. La relación personal entre los líderes de un país no puede afectar a la sociedad o comunidad. Es un tema interno, político y desde el punto de vista de las relaciones exteriores no debería afectar en los próximos 20 o 30 años”, dijo la Canciller en su presentación en el 41° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Crisis inédita entre la Argentina y España

Pedro Sánchez y Javier Milei llevaron la crisis diplomática entre la Argentina y España a una situación sin precedentes. Los dichos del presidente en su discurso en la cumbre de Vox contra su par español y su esposa, Begoña Gómez, a quien tildó de “corrupta” sin nombrarla, fue la gota que rebalsó el vaso.

“Las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aun cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo”, manifestó el Presidente durante su participación en el acto de Vox.

Distintas fuentes españolas que siguen bien de cerca el conflicto con la Argentina aseguran que la corona acompañó la decisión política de Sánchez. Los dichos y la posición de Javier Milei habría enojado fuertemente al rey Carlos III. (TN)