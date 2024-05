La dura respuesta de los comedores a Milei: "No llegamos ni a mitad de mes"

El presidente Javier Milei volvió a llamar la atención con un nuevo exabrupto el viernes pasado, cuando habló de la pobreza: "Si la gente no llegara a fin de mes, se estaría muriendo en la calle, y eso es falso". Desde los sectores que realizan trabajos sociales de contención por la situación económica dieron este domingo una dura respuesta: "Es una vergüenza que este presidente diga que nos podemos estar muriendo porque él no nos da de comer", manifestaron.

La primera en dar testimonio de la situación de lo que ocurre en los sectores más marginados fue Irma Pedrozo, titular del comedor San Cayetano de Pontevedra, en el partido de Merlo, provincia de Buenos Aires.

Criticó los dichos de Javier Milei mandatario y retrucó: "Nosotros no llegamos a la mitad del mes", expresó. "Lo de Milei da impotencia. Es una persona que no tiene corazón, no tiene sentimientos. Lo primero que hizo fue ir a llorar al Muro de los Lamentos, que es lo que él quería hacer. Ahora, se volvió cantante, tiene un libro. ¿Y nosotros qué? ¿De dónde sale toda esa plata que él está gastando? Ya se aumentó el sueldo dos veces", expresó la militante social en diálogo con Adrián Salonia.

"Ahora no sale a repartir el sueldo como lo hizo en campaña. Es una vergüenza que este presidente diga que nos podemos estar muriendo porque él no nos da de comer. Estos galpones que están llenos y guardados, ni siquiera los compraron ellos, eran del gobierno anterior", remarcó.

Pedrozo relató que "dos veces a la semana hacemos comida y dos veces merienda. Antes, teníamos 50 chicos, ahora 150 personas. Empezamos a cocinar hace tres meses, antes teníamos solamente merendero. Hoy tenemos comedor y merendero al ver la situación de la toma donde yo vivo, que es peor que la de un barrio con más ayudas económicas".

En tanto, Norma Morales, fundadora del Comedor Arco Iris y dirigente de la UTEP, dijo en Radio 10 hoy que "no podemos entender que hay gente que sigue diciendo ‘aguantemos un poquito más’, los mismos vecinos que hacen fila para comer en nuestro comedor”.

“En estos seis meses tuvimos que hacer una reducción. Solamente estamos entregando el almuerzo y la merienda tres veces por semana”, relató en diálogo con "Rompiendo moldes" con Juan Carlos Molina por Radio 10.

“Ya no podemos dar comida todos los días, tuvimos que reducir a tres veces por semana”, agregó Morales, quien reclamó: “En nuestro espacio nunca apareció nadie, de Nación nunca vino nadie a ver el centro comunitario”.